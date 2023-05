Leichtathletik, Fußball, Handball und Radsport: In den kommenden Tagen wird hierzulande so einiges geboten.

Tipps für das Wochenende

Diese Sportevents stehen am Wochenende auf dem Programm

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. Mit dem ING Night Marathon steigt das größte Sportevent Luxemburgs am Samstag in der Hauptstadt. Beim Fußball und Handball steht derweil der letzte Spieltag an.

ING Night Marathon zieht wieder die Massen an

Zum 16. Mal geht am Samstag der Nacht-Marathon in der Hauptstadt über die Bühne. Bei der diesjährigen Auflage sind rund 13.000 Läufer für die Marathondistanz über 42,195 km und den Halbmarathon eingeschrieben. Start und Ziel sind, wie gewohnt, bei der Luxexpo auf dem Kirchberg.

In der BGL Ligue steht der Abstiegskampf im Mittelpunkt

Für vier Teams steht am 30. Spieltag der BGL Ligue noch einmal alles auf dem Spiel. Monnerich, das momentan auf dem rettenden zwölften Rang steht, gastiert dabei in Rosport. Die Escher Fola reist nach Strassen und hat zumindest den Barrageplatz sicher, könnte sich aber noch direkt retten, falls das Team von Trainer Stefano Bensi mehr Punkte einfährt als Monnerich. Etzella, aktuell 14. in der Tabelle, wird in Petingen versuchen, seinen Platz für ein Barragespiel zu verteidigen. Die Ettelbrücker haben vor den letzten 90 Minuten einen Punkt Vorsprung auf Käerjeng, das in Wiltz antreten muss. Hostert ist bereits abgestiegen.

HB Esch vor Titelgewinn

Sacha Pulli will sich in seinem letzten Spiel mit dem HB Esch die Meisterkrone aufsetzen. Foto: Stéphane Guillaume

Im letzten Spiel der Handballmeisterschaft empfängt der HB Esch seinen ärgsten Verfolger Käerjeng. Bei diesem Duell müssen die Gäste einen Sieg mit mindestens 23 Toren Differenz einfahren, um sich die Meisterkrone noch aufsetzen zu können, wozu ein sehr großes Handballwunder nötig wäre.

72. Auflage der Flèche du Sud

Die Flèche du Sud endet an diesem Wochenende. Die Etappe am Samstag führt über 154 km rund um Sanem als Start- und Zielort. Der Schlussabschnitt führt am Sonntag über 147,1 km mit Start und Ziel in Esch/Alzette.

