Diese Sportevents sollten Sie am Wochenende nicht verpassen

Basketball, Fußball, Handball und Straßenlauf: Am Wochenende wird hierzulande so einiges geboten.

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz. Neben den Pokalfinals im Basketball stehen der 21. Spieltag in der BGL Ligue sowie die Titelgruppe im Handball und die Tour de Dudelange im Mittelpunkt.

Pokalendspiele im Basketball

Am Samstag steht der Höhepunkt im Basketballkalender auf dem Programm. In der Arena der Coque finden am Samstag die Pokalendspiele der Frauen und Männer statt. Um 17 Uhr streiten sich bei den Frauen Sparta und Gréngewald um den Titel. Bei den Männern stehen sich ab 20.15 Uhr Etzella und Basket Esch gegenüber.

21. Spieltag in der BGL Ligue

Titus Petingen mit Denis Stumpf (rechts) und Swift Hesperingen mit Rayan Philippe (links) starten an diesem Wochenende in der Favoritenrolle. Foto: Ben Majerus

Vor der Länderspielpause kämpften die Teams der BGL Ligue an diesem Wochenende nochmals um Punkte. Nach dem Ausrutscher beim Unentschieden gegen Schlusslicht Etzella will sich Leader Hesperingen beim Gastspiel bei Fola diesmal keine Blöße geben. Bereits am Freitag geht das Nachbarschaftsduell zwischen Titus Petingen und Käerjeng über die Bühne.

4. Spieltag in der Handball-Titelgruppe

Das Spitzenspiel der vierten Runde der Titelgruppe der Axa League der Männer bestreiten am Samstag (20.15 Uhr) der Tabellendritte Berchem und Leader HB Esch. Verfolger Käerjeng trifft zu Hause auf Düdelingen.

Tour de Dudelange

Im Rahmen der Tour de Dudelange werden am Sonntag die 10-km-Straßenlaufmeisterschaften ausgetragen. Start des Rennens ist um 16 Uhr im Stade John F. Kennedy.

