Diese Sportevents sollten Sie am Wochenende nicht verpassen

Daniel KOLBUSCH Fußball, Basketball, Schwimmen und Straßenlauf: Am Wochenende wird hierzulande so einiges geboten.

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz. Während in der BGL Ligue im Fußball der 20. Spieltag ansteht, entscheidet sich am letzten Spieltag der regulären Saison in der LBBL der Männer, wer als Tabellenerster in die Play-offs geht. Zudem ragen an diesem Wochenende das CIJ-Meet im Schwimmen sowie der Postlaf heraus.

20. Spieltag der BGL Ligue

Das Spitzenspiel dieser Runde findet am Samstag um 15 Uhr im Stade Jos Nosbaum statt, wo F91 auf Titus Petingen trifft. Das Team von Trainer Yannick Kakoko brachte am vergangenen Sonntag Hesperingen die erste Saisonniederlage bei und wird sicherlich alles dransetzen, auch dem zweiten Titelfavoriten ein Bein zu stellen.

Letzter Spieltag der Normalrunde in der LBBL

Am Samstag entscheidet sich, wer als Tabellenerster in die Play-offs einzieht. Die besten Karten hat hier sicherlich Amicale, das bei einem Heimerfolg gegen T71 die Leaderposition verteidigen würde.

Kräftemessen beim CIJ-Meet im Schwimmen

Das CIJ-Meet ist einer der Höhepunkte im nationalen Schwimmkalender. Foto: Ben Majerus

Von Freitag bis Sonntag findet in der Coque die diesjährige Ausgabe des CIJ-Meet statt. Die Finalrennen in den einzelnen Kategorien und Disziplinen gehen am Samstag ab 15.30 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr über die Bühne.

25. Ausgabe des Postlaf

Die Jubiläumsauflage des Postlaf, der alle Jahre zahlreiche Läufer und Läuferinnen anzieht, startet am Sonntag um 10 Uhr vor dem Postgebäude in der Rue Emile Bian auf der Cloche d’Or. Das Rennen geht über eine Distanz von 10 km.

