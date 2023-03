Fußball, Basketball, Handball, Volleyball und Cross-Country: Am Wochenende wird hierzulande so einiges geboten.

Diese Sportevents sollten Sie am Wochenende nicht verpassen

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz. Während in der BGL Ligue im Fußball der vierte Spieltag der Rückrunde ansteht, geht am vorletzten Spieltag der regulären Saison in der LBBL der Männer der Kampf um die letzten Play-off-Tickets weiter. Im Cross-Country werden die nationalen Titelträger ermittelt.

Richtungsweisende Partien in der BGL Ligue

Leader Hesperingen konnte letzten Sonntag den Vorsprung auf F91 auf fünf Zähler ausbauen. Beim schwierigen Gastspiel in Petingen möchte der FC Swift den nächsten Sieg einfahren. Ein direktes Duell im Kampf gegen den Abstieg steht zwischen Hostert und Rosport auf dem Programm.

Kampf um die letzten Play-off-Tickets in der LBBL

Am vorletzten Spieltag der Normalrunde in der LBBL der Männer steht mit Gréngewald – Sparta (Samstag um 20.30 Uhr) ein direktes Duell im Kampf um einen der noch zu vergebenen Play-off-Plätze an. Contern, das ebenfalls gute Chancen auf die Play-offs hat, trifft zu Hause auf Arantia.

Testländerspiele der Frauen-Handballnationalmannschaft gegen Belgien

Am Freitag (19 Uhr in Niederkorn) und am Samstag (16 Uhr in Niederkerschen) bestreitet die Handball-Nationalmannschaft der Frauen zwei Testländerspiele gegen den Nachbarn aus Belgien. Diese Partien dienen zur Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, die im Oktober beginnt.

Erste Halbfinalspiele in der Volleyball-Meisterschaft

In der Novotel Ligue stehen an diesem Wochenende die ersten Spiele der Best-of-three-Halbfinalserien bei den Männern und Frauen an. Bei den Männern geht das bisher ungeschlagene Strassen als klarer Favorit in das Duell mit Diekirch. Lorentzweiler trifft auf Bartringen. Bei den Frauen misst sich Walferdingen mit Petingen, Mamer ist gegen Gym gefordert.

Landesmeisterschaften im Cross-Country

Titelverteidigerin Jenny Gloden startet auch dieses Jahr in der Favoritenrolle. Foto: Christian Kemp

Am Sonntag werden auf dem Galgenberg in Beles die Landesmeisterschaften im Cross-Country ausgetragen. Das Rennen der Frauen beginnt um 14.50 Uhr und die Männer starten um 15.25 Uhr.

