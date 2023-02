Fußball, Basketball, Handball und Volleyball: In den kommenden Tagen finden einige interessante Sportveranstaltungen in Luxemburg statt.

Tipps der Redaktion

Diese Sportevents sollten Sie am Wochenende nicht verpassen

Den Sportbegeisterten im Großherzogtum wird in den nächsten Tagen einiges geboten. Im Fußball steht der dritte Rückrunden-Spieltag der BGL Ligue auf dem Programm, während die Basketball-Nationalmannschaft ein Testspiel bestreitet. Im Volleyball werden die Teilnehmer am Final Four im Pokal ermittelt.

18. Spieltag in der BGL Ligue

Im Spitzenspiel stehen sich am Sonntag um 15 Uhr Meister F91 und Pokalsieger Racing gegenüber. Mit Fola – Monnerich und Käerjeng – Hostert (beide um 16 Uhr) stehen auch wichtige Duelle im Abstiegskampf auf dem Programm.

Test für die Basketball-Nationalmannschaft

Nach ihrem Trainingslager in Portugal trifft die Basketball-Nationalmannschaft der Männer am Samstag um 18 Uhr im Gymnase der Coque in einem Galaspiel auf Nancy, den aktuellen Tabellen-13. der ersten französischen Liga.

Ken Diederich und sein Team stehen vor einem Härtetest gegen Nancy. Foto: Yann Hellers

Dritter Spieltag in der Titelgruppe im Handball

Am dritten Spieltag der Titelgruppe im Handball will Leader Käerjeng die Tabellenführung beim schwierigen Auswärtsspiel in Berchem verteidigen. Verfolger Esch steht vor einer lösbaren Aufgabe gegen Diekirch.

Viertelfinale im Volleyballpokal

Im Viertelfinale des Volleyballpokals der Männer stehen sich unter anderem Bartringen und Diekirch (Sonntag, um 19 Uhr) gegenüber. Somit trifft der Tabellendritte auf den Tabellenvierten der Meisterschaft. Bei den Frauen sticht die Spitzenpartie zwischen Mamer und Walferdingen (Samstag, um 19 Uhr) hervor.

