Diese Sportevents sollten Sie am Wochenende nicht verpassen

Daniel KOLBUSCH Fußball, Leichtathletik und Kunstturnen: In den kommenden Tagen finden einige interessante Sportevents in Luxemburg statt.

Den Sportbegeisterten im Großherzogtum wird in den nächsten Tagen einiges geboten. Im Fußball steht der zweite Rückrunden-Spieltag der BGL Ligue auf dem Programm, während in der Leichtathletik die nationalen Hallenmeister gekürt werden. Im Kunstturnen werden die Luxembourg Open ausgetragen.

17. Spieltag in der BGL Ligue

Nach der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen Niederkorn zum Rückrunden-Auftakt ist Fußball-Meister F91 beim Gastspiel am Sonntag in Hostert gefordert. Die Spitzenpartie des Wochenendes findet auf Verlorenkost statt, wo der Tabellenvierte Racing auf Spitzenreiter Hesperingen trifft. Bereits am Samstag geht es im Duell zwischen Monnerich und Wiltz um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Nationale Indoor-Meisterschaften

Um Hallen-Landesmeister werden zu können, gilt es, optimal aus den Startblöcken zu kommen. Foto: Stéphane Guillaume

Am Sonntag werden ab 13.30 Uhr in der Coque in Kirchberg die nationalen Titelträger der Leichtathletik-Hallensaison gesucht. Zum Abschluss der Veranstaltung nach 17 Uhr finden die 3.000-m-Rennen der Frauen und Männer statt.

Luxembourg Open im Kunstturnen

Am Freitag und Samstag gehen die Luxembourg Open im Kunstturnen in der Sporthalle in Belair über die Bühne. Neben den Luxemburger Athleten sind auch Sportler und Sportlerinnen aus zwölf weiteren Nationen am Start.

