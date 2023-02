Fußball, Basketball und Handball: In den kommenden Tagen finden einige interessante Begegnungen in den größten Teamsportarten statt.

Diese Sportevents sollten Sie am Wochenende nicht verpassen

Den Sportbegeisterten im Großherzogtum wird in den nächsten Tagen einiges geboten. Im Fußball startet die Rückrunde, in der Basketball-Meisterschaft wird noch um die letzten Play-off-Tickets gekämpft. Und im Handball könnte es zu einem Wechsel an der Tabellenspitze kommen.



Rückrundenauftakt in der BGL Ligue

Zum Rückrundenauftakt in der höchsten Fußballliga stehen einige interessante Partien auf dem Programm. Am Sonntag empfängt Spitzenreiter F91 um 14.30 Uhr den Tabellendritten aus Niederkorn. Im Kampf um den Klassenerhalt stehen die Spiele Rosport gegen Wiltz und Etzella gegen Monnerich (beide um 16 Uhr) im Fokus.

Basketball-Meisterschaft

Für Colin Braun und Sparta steht am Freitag ein wichtiges Spiel gegen T71 auf dem Programm. Foto: Stéphane Guillaume

Am drittletzten Spieltag der LBBL der Männer kämpfen noch einige Teams um die letzten begehrten Play-off-Plätze. Momentan haben dort Sparta und Contern die besten Karten, in die Top Acht zu kommen. Die Bartringer empfangen am Freitag den Tabellenzweiten T71, während Contern am Samstag bei Spitzenreiter Basket Esch antreten muss.

Nachholspiel im Handball

In der Handball-Meisterschaft der Männer steht am Samstag um 20.15 Uhr ein wichtiges Nachholspiel der Zwischenrunde zwischen den Red Boys und Käerjeng auf dem Programm. Bei einem Sieg können die Gäste die Tabellenführung vom HB Esch übernehmen.

