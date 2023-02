Tennis, Tischtennis und Cross-Country: In den kommenden Tagen finden einige interessante Sportveranstaltungen in Luxemburg statt.

Tipps der Redaktion

Diese Sportevents sollten Sie am Wochenende nicht verpassen

Daniel KOLBUSCH Tennis, Tischtennis und Cross-Country: In den kommenden Tagen finden einige interessante Sportveranstaltungen in Luxemburg statt.

Den Sportbegeisterten im Großherzogtum wird in den nächsten Tagen einiges geboten. Während sich die Tennismänner im Davis-Cup mit Südafrika messen, werden im Tischtennis die nationalen Titelträger im Pokal gesucht.



Davis-Cup

Am Samstag und Sonntag kommt es im nationalen Tenniszentrum in Esch/Alzette zur Davis-Cup-Begegnung zwischen Luxemburg und Südafrika. Dabei geht es für die Mannschaft von Teamchef Gilles Muller um den Einzug in die Weltgruppe II. Am Samstag stehen ab 14 Uhr die beiden ersten Einzel auf dem Programm. Am Sonntag kommt es ab 12 Uhr zum Doppel. Anschließend werden die beiden letzten Einzel ausgetragen.

Weitere Informationen

Pokal-Endspiele im Tischtennis

Christian Kill und der DT Linger sind noch im Pokal-Wettbewerb dabei. Foto: Stéphane Guillaume

An diesem Wochenende geht in der Coque das Final Four der einzelnen Kategorien im Tischtennis über die Bühne. Am Samstag stehen die Halbfinal-Spiele an, am Sonntag werden die Titelträger gekürt. Das Endspiel der Männer wird um 16 Uhr ausgetragen. Linger, Roodt, Howald und Düdelingen sind noch im Wettbewerb vertreten.

Weitere Informationen

Eurocross in Diekirch



In Diekirch kommt es am Sonntag zum alljährlichen Eurocross. Das Rennen der Frauen startet um 12.30 Uhr, die Männer beginnen eine halbe Stunde später.

Weitere Informationen

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.