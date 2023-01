Basketball, Schwimmen, Leichathletik und Indoorfußball: In den kommenden Tagen finden einige hochkarätige Veranstaltungen statt.

Diese Sportevents sollten Sie am Wochenende nicht verpassen

Den Sportbegeisterten im Großherzogtum wird in den nächsten Tagen einiges geboten. Während die Halbfinalspiele im Basketballpokal wieder viele Zuschauer anlocken werden, steht mit dem Euro-Meet im Schwimmen auch ein internationales Event auf dem Programm.

Euro-Meet in der Coque

Von Freitag bis Sonntag steht mit dem Euro-Meet in der Coque das Highlight im Luxemburger Schwimmkalender auf dem Programm. Neben den zahlreichen internationalen Stars hoffen auch die einheimischen Schwimmer auf spannende Rennen.

Coleman Stewart ist in der Coque am Start. Foto: Getty Images

Pokalhalbfinalspiele im Basketball

An diesem Wochenende gehen im Gymnase der Coque die Pokalhalbfinalspiele bei den Frauen und Männern über die Bühne. Bei den Frauen stehen sich Contern und Sparta am Samstag um 17.45 Uhr, sowie T71 und Gréngewald am Sonntag um 15 Uhr gegenüber. Bei den Männern lauten die Duelle Etzella – Gréngewald (Samstag um 20.15 Uhr) und T71 - Basket Esch (Sonntag um 17.30 Uhr).

Mihailo Andjelkovic und T71 wollen am Sonntag ins Pokalfinale einziehen. Foto: Yann Hellers

Regio-Meeting in der Leichtathletik



Neben Basketball und Schwimmen wird an diesem Wochenende auch Leichtathletik in der Coque geboten. Beim vierten Regio-Meeting, der am Samstag um 13 Uhr startet, finden zum Abschluss um 17.45 Uhr auch die 4x200m-Indoorstaffelmeisterschaften bei den Frauen und Männern statt.

Das CMCM-Meeting soll immer weiter wachsen Der internationale Hallenwettkampf in der Coque lockt Jahr für Jahr mehr Star-Athleten ins Großherzogtum. Doch es gibt noch Luft nach oben.

Endrunde der Frauen-Indoormeisterschaft im Fußball



Am Sonntag wird ab 14 Uhr in der Sporthalle in Niederkorn der Titelträger im Indoorfrauenfußball gesucht. Dort sind die Entente Differdingen, Junglinster, Hesperingen, Diekirch, Mamer und Ell am Start.

