Leichtathletik, Cyclocross, Volleyball, Fußball: Am Samstag und Sonntag wird in der Luxemburger Sportwelt einiges geboten.

Diese Sportevents sollten Sie am Wochenende nicht verpassen

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen am nächsten Wochenende nicht zu kurz. Während das CMCM Indoor Meeting der Leichtathleten der große Höhepunkt ist, gibt es auch in Schifflingen und Bartringen einiges zu sehnen.

CMCM-Meeting in der Coque

François Grailet: „Ich liebe die Coque“ Hürdensprinter François Grailet läuft beim Regio-Meeting konkurrenzlos zum Sieg. Für seine großen Ziele muss er noch schneller sein.

Die nationale Leichtathletik-Elite fiebert diesem Wettkampf entgegen. Beim CMCM-Meeting in der Coque in Kirchberg wird den Zuschauern Hallensport auf ganz hohem Niveau geboten. So sind unter anderem die EM-Teilnehmer Patrizia van der Weken (Sprint), Victoria Rausch (Hürden) und Bob Bertemes (Kugelstoßen) mit dabei. Die Wettkämpfe beginnen am Sonntag um 13 Uhr.

Letztes Cyclocross-Rennen

Mats Wenzel war bei den Landesmeisterschaften der Schnellste. Foto: Serge Waldbillig

Am Sonntag werden die Gewinner des Cross-Cups ermittelt. Im letzten nationalen Cyclocross-Rennen der Saison geht es für die Fahrerinnen und Fahrer um die letzten Punkte. Die Wettkämpfe in Schifflingen beginnen um 10.30 Uhr, die Frauen (14.16 Uhr) und Männer (15.15 Uhr) sind etwas später dran. Gefahren wird über 2.200 m mit Start und Ziel an der Chemin de Bergem.

Spitzenspiel im Volleyball

Die Bartringer Volleyballer wollen zu Hause ein Zeichen setzen. Foto: Christian Kemp

Der Dritte und der Vierte der Novotel League stehen sich am Samstag im direkten Duell gegenüber. Bartringen (20 Punkte) und Diekirch (19) trennt in der Tabelle nur ein Punkt. In der Partie, die um 19.30 Uhr im Bartringer Centre sportif Niki Bettendorf beginnt, geht es darum, den Anschluss an das Spitzenduo Strassen (33) und Lorentzweiler (27) nicht komplett zu verlieren.

Luxemburger in der Bundesliga

Die höchste deutsche Fußballliga erwacht aus der Winterpause. Und mit dabei sind drei Luxemburger. Am Samstag um 15.30 Uhr ist Leandro Barreiro mit Mainz in Stuttgart zu Gast, drei Stunden später ist Anpfiff zwischen Köln und Bremen, wo der wieder genesene Mathias Olesen voraussichtlich mit dabei sein wird. Yvandro Borges und Mönchengladbach sind am Sonntag gegen Leverkusen gefordert (17.30 Uhr).

