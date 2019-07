Diese neuen Fußballregeln sollten Sie kennen

Handspiel, Mauer, Elfmeter: Seit dem Saisonstart gelten neue Vorschriften auf dem Fußballplatz. Zwei Luxemburger Experten erklären die Details.

Neue Fußballregeln? War da nicht was? Seit dem 1. Juli gilt das neue Regelwerk des International Football Association Board (IFAB) in allen FIFA-Mitgliedsländern, darunter auch Luxemburg. Im heimischen Clubfußball, der mitten in der Vorbereitungsphase beziehungsweise in der Europacupqualifikation steckt, haben sich die Änderungen noch nicht überall herumgesprochen. Charles Schaack, Chefschiedsrichter des Großherzogtums, bringt im Gespräch etwas Licht ins Dunkel.

„Von einer Revolution würde ich nicht sprechen“, schickt Schaack voraus ...