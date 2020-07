Diekircher Basketball: Behutsamer Aufbau

Das neugegründete Diekircher Männerteam geht einen ungewöhnlichen Weg. Normalerweise fangen neue Teams in der dritten Liga an, doch Diekirch startet noch vier Etagen tiefer.

Die Division 4 ist die siebte Liga im Luxemburger Männerbasketball. Attraktiven Sport bekommt man dort nicht geboten, es ist vielmehr eine Spaßliga. Es spielen die dritte Mannschaft der Black Frogs Schieren, die vierte des Racing und die fünfte von Telstar gegeneinander. Doch es gibt ein Team, das aus der Reihe tanzt und auf den ersten Blick fehl am Platz ist: das A-Team des BBC Diekirch.

Eigentlich fangen neu gegründete erste Mannschaften in der dritten Liga an – wieso also wollen die Diekircher ganz unten starten? „Wir haben viele sehr junge Spieler ...