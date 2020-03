Nach 2012 hat Diekirch wieder den Handball-Pokal der Frauen gewonnen. Diekirch besiegte Düdelingen in einem mitreißenden Finale mit 31:29.

Diekirch triumphiert im Pokal

Lutz SCHINKÖTH Nach 2012 hat Diekirch wieder den Handball-Pokal der Frauen gewonnen. Diekirch besiegte Düdelingen in einem mitreißenden Finale mit 31:29.

Nachfolger des 2019 siegreichen Teams aus Käerjeng ist der CHEV Diekirch. In einem mitreißenden Finale bezwang das Team von Trainerin Dana Ciocanea den HB Düdelingen mit 31:29. Der Cupsieger von 2018 fand zunächst besser ins Spiel und erspielte sich einen Vier-Tore-Vorteil, doch Diekirch kämpte sich bis zur Halbzeit heran (13:13).

Die zweite Halbzeit offenbarte dann zeitweise ein Offensivfeuerwerk von beiden Teams, bei dem Diekirch vornehmlich in der Schlussphase über sich hinauswuchs. Bis zur 45.' führte der HBD mit 23:21, dann riss Ciocanea, die aus taktischen Gründen als Trainerin selbst auf dem Parkett stand, die Lücken für ihre Mitspielerinnen. Als Rodrigues, Molkova und später Jung ans Limit gingen und auch Keeperin Staicu etliche Glanzparaden hatte zeigen können, kam Diekirch auf die Siegerstraße.

Dramatische Schlussphase

In den letzten acht Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Diekirch führte schon mit 28:25, doch Düdelingen kämpfte sich mit Mentalität heran. Als Ognjenovic per Siebenmeter zum 29:29 traf und nur noch 70'' auf der Hallenuhr waren, entschieden Staicu mit einer weiteren Parade und der folgende Tempogegenstoß von Jung das Finale hintenraus zugunsten des CHEV.

Überglückliche Diekircherinnen, die nach 2012 erstmals wieder einen großen Titel gewannen, standen enttäuschten Düdelingerinnen gegenüber. "Wir haben gekämpft und alles versucht, doch es sollte heute nicht sein", standen Kim Wirtz Tränen der Enttäuschung im Gesicht. Anne Steuer freute sich über den ersten Cupsieg ihrer Karriere. "Das Finale war Werbung für den Handball der Frauen. Nachdem wir in den letzten Jahren so oft im Finale oder Halbfinale scheierten, ist es an der Zeit gewesen, den Pokal mal wieder nach Diekirch zu holen."