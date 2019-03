Ken Diederichs Vertrag bei der FLBB wurde verlängert. Der Coach bleibt bis mindestens 2022 der Trainer der Männernationalmannschaft.

Diederich bleibt Basketball-Nationaltrainer

Bob HEMMEN Ken Diederichs Vertrag bei der FLBB wurde verlängert. Der Coach bleibt bis mindestens 2022 der Trainer der Männernationalmannschaft.

Der Coach ist seit 2016 im Amt und tritt mit seinem Team in dieser Saison bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten in Montenegro (27. Mai bis 1. Juni) und im August bei der EM-Vorqualifikation an. "Ich bin froh, dass ich drei Jahre dranhängen kann. Ich habe das Glück, dass alle Spieler mit an Bord sind, auch wenn viele aufgehört haben."



Zudem hat der nationale Basketballverband einen neuen Jugendcoach gefunden. Der Kroate Denis Toroman fängt im Mai an. Er wird zunächst die U18-Jungen auf die EM vorbereiten.

