Diebe stehlen zwei Kisten mit Medaillen

Jan MORAWSKI Beim ING-Marathon wurden mehrere hundert Teilnehmer-Medaillen entwendet. Der Veranstalter sucht nun per Videoüberwachung nach den Tätern.

Einige Teilnehmer des ING-Marathons wunderten sich am späten Samstagabend über das, was um ihren Hals baumelte. Denn weil der Veranstalter nicht genug Medaillen für die Teilnehmer des Halbmarathons hatte, wurden sie stattdessen mit dem Edelmetall ausgestattet, das eigentlich für die Marathon-Läufer gedacht war. Nun ist der Grund dafür bekannt.

Vor dem Rennen wurden im Laufe der Aufbau-Arbeiten in der Luxexpo mehrere Kisten mit Halbmarathon-Medaillen entwendet. „Wir haben in allen Hallen Videoüberwachung installiert und werden jetzt prüfen, wer die Medaillen gestohlen hat“, heißt es vom Veranstalter Step by Step in einer Mitteilung an die Läuferinnen und Läufer. Nach Informationen von RTL handelt es sich um rund 300 fehlende Medaillen. Diese werden nun nachproduziert.

