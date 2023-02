Patrick Mahomes oder Jalen Hurts. Über eine Milliarde Menschen werden weltweit das NFL-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles verfolgen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum 57. Super Bowl

In der Nacht zum Montag (0:30 Uhr Luxemburger Zeit) findet in Glendale nahe der Millionenstadt Phoenix das größte Einzelsport-Ereignis der Welt statt: der 57. Super Bowl (LVII), Finale der National Football League (NFL). Gespielt wird im State Farm Stadium – Heimstätte der Arizona Cardinals. Vor gut 70.000 Zuschauern treffen dort die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles aufeinander.

Auf wen ist zu achten?

Wie so oft: auf die Quarterbacks. Patrick Mahomes (27 Jahre), frisch gebackener MVP der Saison, führte die Chiefs 2020 zum Titel und steht zum dritten Mal in vier Jahren im Finale. Der Texaner gehört zur Crème de la Crème auf seiner Position, ließ sich im Viertelfinale auch von einer Fußverletzung nicht stoppen und warf sein Team quasi „einbeinig“ in die nächste Runde.

Patrick Mahomes kann in der Nacht auf Montag bereits seinen zweiten Super-Bowl-Ring gewinnen. Foto: AFP

Gegenüber Jalen Hurts (24), wie Mahomes aus Texas, schaffte es bereits in seiner zweiten Saison als Starter ins Endspiel. Er beeindruckte vor allem mit seiner Athletik und ist im Laufspiel kaum zu stoppen: In dieser Saison trug er den Ball 13-mal in die Endzone, ein irrer Wert für einen Regisseur. Erstmals stehen sich im Super Bowl zwei schwarze Starting Quarterbacks gegenüber. Zusammengerechnet sind sie beim Endspiel 51 Jahre und 337 Tage alt, jünger war in der Kombination noch kein Quarterback-Duo im „Big Game“.

Das war immer das Ziel. Dass es passiert, ist ein bisschen verrückt. Travis Kelce

Wer steht sonst noch im Fokus?

Travis und Jason Kelce. Die Brüder streiten um den großen Preis. Travis (33), Tight End der Chiefs, hat ebenso einen Super-Bowl-Ring wie Jason, Center (35) der Eagles. „Das war immer das Ziel“, sagte Travis zum bevorstehenden Familienduell, „dass es passiert, ist ein bisschen verrückt.“ Für die Eltern, Donna und Ed Kelce, gibt es in der Nacht von morgen auf Montag (Luxemburger Zeit) definitiv einen Grund zum Feiern.

Familienduell: Jason Kelce (l.) trifft im Super Bowl mit seinen Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs und seinen Bruder Trevis. Foto: AFP

Wer ist der Favorit?

Kansas City. Mahomes ist der jüngste Quarterback der NFL-Geschichte mit zehn Play-off-Siegen und hat wegen seiner Erfahrung in der Postseason sicher leichte Vorteile. In den Conference Championships schalteten die Chiefs – wenn auch knapp – keinen Geringeren als Vorjahresfinalist Cincinnati Bengals aus. Philadelphia schlug die San Francisco 49ers zwar klar, diese spielten wegen Verletzungen bei Brock Purdy und Josh Johnson aber praktisch ohne Quarterback. In der Hauptrunde zeigten beide Finalisten Konstanz und kamen jeweils auf eine 14:3-Bilanz.

Sind Luxemburger dabei?

Jein! Dallas Goedert. Der in South Dakota geborene 35-jährige Tight End der Philadelphia Eagles hat Wurzeln im Großherzogtum und wäre berechtigt, die luxemburgische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Den Einzug in das NFL-Finale haben die Eagles auch ihrer Nummer 88 zu verdanken. Bei den Siegen in der Divisional-Runde gegen die New York Giants (38:7) und im Conference Championship Game gegen die San Francisco 49ers (31:7) bewies Goedert als Passempfänger von Quarterback Jalen Hurts, dass er zur absoluten Elite seiner Zunft gehört.

Wer tritt in der Halbzeitpause auf?

Popstar Rihanna sorgt für die wie immer mit Spannung erwartete Show. Eigentlich war laut Medienberichten Taylor Swift als Star des Abends vorgesehen, diese lehnte aber angeblich aus Termingründen den begehrten Auftritt ab. Chiefs-Receiver Marquez Valdes-Scantling findet das gut und würde in der Pause gern draußen bleiben. „Ernst gemeinte Frage. Kann ich mir Rihanna in der Halbzeit anschauen?“, schrieb der Profi zuletzt bei Twitter. Vor Spielbeginn präsentiert Country-Sänger Chris Stapleton die US-Nationalhymne, R&B-Sänger Babyface „America the Beautiful“.

Megastar Rihanna wird der Hauptakt während der Halbzeit-Show. Foto: AFP

Was kostet ein Ticket?

Im Resale kostete beim Online-Händler Ticketmaster am Anfang der Woche vor dem Highlight die billigste Karte 4.780 US-Dollar, es ging hoch bis 25.500 (ohne Gebühren). Der Schnitt lag zuletzt bei 8.761 Dollar und war damit niedriger als im Vorjahr (9.500). Ein geringes Kontingent wurde von der NFL über eine Lotterie vergeben, hier kosteten die Karten rund 600 Dollar.

Wie teuer ist ein Werbespot?

Es gibt einen Rekord: Für einen 30-Sekunden-Spot sind diesmal 7,0 Millionen Dollar fällig, im Vorjahr waren es 6,5. 1967, beim Super Bowl I, war es etwas günstiger. NBC verlangte 37.500 Dollar, CBS 42.500.

Wo wird der Super Bowl übertragen?

Der deutsche Privatsender ProSieben überträgt zum letzten Mal im Free-TV das Finale, ab der neuen Saison hat RTL die Rechte. Auch der Streamingdienst DAZN sendet live.

