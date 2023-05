Die Sportlerinnen und Sportler werden bei der Teampräsentation auf die beiden anstehenden Großevents eingestimmt.

Teamvorstellung

Die Vorfreude auf die JPEE und die Europaspiele steigt

So viele Menschen in Trainingsanzügen liefen wohl noch nie durch die Räumlichkeiten der Banque International à Luxembourg (BIL). Am Mittwochabend wurden in der Hauptstadt die Delegationen für die Spiele der kleinen europäischen Staaten auf Malta (29. Mai bis zum 3. Juni) und die Europaspiele in Krakau (21. Juni bis 2. Juli) vorgestellt.

8 COSL-Präsident André Hoffmann begrüßte die Sportlerinnen und Sportler. Foto: Christian Kemp

um weitere Bilder zu sehen. COSL-Präsident André Hoffmann begrüßte die Sportlerinnen und Sportler. Foto: Christian Kemp Alwin de Prins reist als Missionschef mit nach Malta. Foto: Christian Kemp Raymond Conzemius (Technischer Direktor des COSL) sprach über die Ziele bei den Europaspielen. Foto: Christian Kemp Auch Sportminister Georges Engel kam zu Wort. Foto: Christian Kemp Bevor Gruppenfotos gemacht wurden, hörten die Anwesenden gespannt zu. Foto: Christian Kemp Die Sportlerinnen und Sportler konnten einander kennenlernen. Foto: Christian Kemp Die Delegationen für die JPEE und die Europaspiele. Foto: Christian Kemp Die Athleten freuen sich auf die nächsten Wochen. Foto: Christian Kemp

Ein Großteil der 130 Athleten, die Luxemburg bei den JPEE vertreten werden, stehen schon seit letzter Woche fest. In den vergangenen Tagen wurden auch die Namen jener Sportlerinnen und Sportler veröffentlicht, die in den Mannschaftssportarten Basketball, 3x3 und Siebener-Rugby mit dabei sein werden (siehe Kasten).

Viele der bislang bekannten 25 Athleten, die bei den Europaspielen auf gute Resultate hoffen, waren ebenfalls vor Ort und wurden unter anderem von Sportminister Georges Engel auf das Großevent eingestimmt.

Die Aufgebote in den Mannschaftssportarten Basketball – Männer:

Mihailo Andjelkovic, Ivan Delgado, Xavier-Robert François, Thomas Grün, Philippe Gutenkauf, Joe Kalmes, Ben Kovac, Malcolm Kreps, Alex Laurent, Clancy Rugg, Oliver Vujakovic, Derek Wilson

Frauen:

Charlie Bidinger, Amanda Cahill, Kyra Coulon, Ehis Etute, Mandy Geniets, Liz Irthum, Magaly Meynadier, Jo Oly, Anne Simon, Esmeralda Skrijelj, Julija Vujakovic, Cathrin Wolff 3x3 - Männer:

Sam Ferreira, Christophe Laures, Scott Morton, Victor Stein

Frauen:

Michelle Dittgen, Nadia Mossong, Cathy Schmit, Bridget Yoerger

Siebener-Rugby – Männer:

Hugo Bertani, Liam Carroll, Matteo Franzina, Fintan Lawlor, Adrian Mendez Elola, Louis Mousel, Christian Olsen, Gaël Pujadas, Chobe Sweetnam, Gabriel Vai, Rhys Williams, Luca Zanette-Mansell

Frauen:

Noa Arendt, Sarah Black, Corinne Brever, Zoé Chioato, Elodie Duren, Sini Huttunen, Alexandra Laidlaw, Victoria Mai, Anaïs Mathiot, Jeanne Regnier, Jeanne Roland, Bianca Vai

