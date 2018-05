BGL-Ligue-Absteiger US Esch hat einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Pedro Resende gefunden. Der Neue trat schon einmal in die Fußstapfen Resendes.

Die US Esch hat einen neuen Coach

Daniel WAMPACH Die US Esch hat einen neuen Trainer gefunden. Vitor Pereira übernimmt den Posten von Pedro Resende.

Vitor Pereira ist der neue Trainer beim BGL-Ligue-Absteiger US Esch. Er tritt damit in die Fußstapfen von Pedro Resende, der seinen Posten Ende April aufgegeben hatte und in der kommenden Saison in Rosport in der Verantwortung stehen wird.



Der 39-jährige Pereira war schon einmal Nachfolger von Resende, als er 2013 in Sandweiler übernahm. Im April hatte Pereira angekündigt, dort nicht mehr verlängern zu wollen.