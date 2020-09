Die Tour de France und ihr Umweltbewusstsein

Die Tour de France passt eigentlich nicht mit Begriffen wie Nachhaltigkeit, Naturschutz und Umweltbewusstsein zusammen. Aber ganz langsam tut sich was.

Die Corona-Virus-Pandemie kann auch positive Seiten haben. Wie etwa bei der Tour de France. Mehrere Millionen Fans bleiben in diesem Jahr der Strecke fern, mit dem positiven Nebeneffekt, dass deutlich kleinere Müllberge in den Städten zurückbleiben, die die Frankreich-Rundfahrt besucht. Denn wenn der Tour-Tross mit seiner ganzen Entourage – in diesem Jahr sind es nur 3 000 statt

5 000 Personen – durch die besuchten Regionen rollt, leidet die Umwelt. Seit Jahren protestieren die Umweltschützer.

Rufe, die – unabhängig vom Corona-Virus – auch Tour-Chef Christian Prudhomme vernommen hat ...