Neue Spannung in der BGL Ligue. Weil F91 zum zweiten Mal in Folge verliert, schnuppern andere Mannschaften Morgenluft.

Sport 2 Min.

BGL Ligue

Die Topteams rücken immer enger zusammen

Luxemburgs Fußballfans können sich ganz sicher nicht über zu wenig Spannung in der nationalen Meisterschaft beklagen. Denn nachdem es vor einigen Wochen schon so aussah, als wäre F91 Düdelingen auf dem Weg zum Titelgewinn nicht mehr zu bremsen, sieht die Situation nun vier Spieltage vor Schluss ganz anders aus! Nur fünf Punkte trennen die ersten vier Mannschaften. Der Druck auf den Favoriten aus Düdelingen wird immer größer.

Dass dies so ist, haben sich die Düdelinger selber zuzuschreiben, denn nach dem 2:3 gegen Fola musste man auch am Sonntag in Strassen den Platz als Verlierer verlassen. 1:3 lautet das Resultat aus Sicht der Gäste und dies obschon man in der ersten Halbzeit gar durch einen direkt verwandelten Freistoß von Dejvid Sinani mit 1:0 in Fürhung gegangen war. Ramiro Valente (2 Tore) und Nicolas Perez, mit gütiger Unterstützung von Kobe Cools, sicherten Strassen schließlich die drei Zähler.

Swift kommt immer näher

Hesperingen liegt als Zweiter nur noch zwei Punkte zurück. Beim 3:2-Heimsieg gegen Wiltz war Rayan Philippe mit zwei Treffern der Mann des Tages, während bei den Wiltzern auch Sanel Ibrahimovic doppelt traf. Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 knapp zehn Minuten vor Schluss drückten die Gäste auf den Ausgleich. Hesperingen rettete den Sieg allerdings, auch mit ein wenig Glück, über die Distanz.

Nicolas Perez und die Starssener bringen Chris Stumpf und die Düdelinger zu Fall. Foto: Christian Kemp

Im Escher Derby empfing Fola den Rivalen Jeunesse. Doch von echter Derbystimmung war kaum etwas zu spüren. Letztendlich reichte ein Tor von Julien Klein (72.') aus, damit Sébastien Grandjean und Co. jubeln konnten. Die drei Punkte sind sehr wichtig für den ältesten Verein des Landes. Bei nun nur noch drei Punkten Rückstand ist alles noch möglich.

Das denken sich wohl auch die Differdinger, die sich klar und deutlich mit 4:0 gegen Racing behaupteten und nun ihrerseits nur noch fünf Punkte Rückstand auf F91 aufweisen. Die beiden Stürmer Andreas Buch (23.', 76.') und Bertino Cabral (36.', 68.') lassen in Differdingen urplötzlich neue Möglichkeiten am Horizont erscheinen.

Beim Progrès geht hingegen gar nichts mehr. In Mondorf unterlag Niederkorn mit 1:2 und hat keines seiner fünf letzten Meisterschaftsduelle gewonnen. Titus Petingen siegt hingegen 1:0 in Ettelbrück, Rodange gibt sich noch nicht geschlagen und bezwingt RM Hamm Benfica ebenfalls mit 1:0, während es zwischen Rosport und Hostert (2:2) keinen Sieger gibt.





