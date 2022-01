Nach siebenwöchiger Pause steht an diesem Wochenende in der Axa League im Handball der vierte Rückrundenspieltag der Titelgruppe an.

So unterschiedlich läuft die Vorbereitung der Top-Teams

Wie die FLH-Auswahl hatten auch die Vereinsmannschaften in den vergangenen Wochen mit dem Corona.Virus zu kämpfen. In vielen Trainingseinheiten lag die Anwesenheitsquote im einstelligen Bereich, doch die Top Sechs haben auch gute Nachrichten zu vermelden: Alle Mannschaften können in den kommenden Wochen – eventuelle Quarantänen ausgenommen – mit dem stärksten Kader auflaufen, denn alle Spieler erfüllen die neuen Regeln der Regierung was den Sport anbetrifft.

Alle Akteure sind entweder geimpft oder genesen und einige Profispieler profitieren von der 3G-Regel und lassen sich regelmäßig vor dem Training und den Partien testen.

An ein normales Training war phasenweise nicht zu denken. Wenn die Zahl der positiven Fälle in den kommenden Wochen weiterhin in die Höhe steigt, dann kann das Virus ganz schnell eine halbe Mannschaft lahm legen. Danijel Grgic, Trainer von Esch

Danach hatte es im Dezember noch nicht ausgesehen, denn mehrere Teams hatten noch ein halbes Dutzend Spieler in ihren Reihen, die noch nicht geimpft waren.

Yérime Sylla, Trainer von HB Käerjeng, siegte vor Kurzem noch mit den Belgiern gegen die luxemburgische Nationalmannschaft in der Coque. Foto: Stéphane Guillaume

Europameisterschaft als schlechtes Omen

Trotzdem sieht man in der höchsten Spielklasse den kommenden Wochen und Monaten eher skeptisch entgegen. Als bester Beweis gilt die aktuelle Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn, wo es bislang insgesamt über 100 Coronafälle gegeben hat.

„Dies hat im Moment nicht viel mit fairem Sport zu tun“, erklärt der Escher Trainer Danijel Grgic. In der Vorbereitung des Meisters fehlten neben den Nationalspielern bis zu sechs weitere Akteure, die am Virus erkrankt waren.

„An ein normales Training war phasenweise nicht zu denken. Wenn die Zahl der positiven Fälle in den kommenden Wochen weiterhin in die Höhe steigt, dann kann das Virus ganz schnell eine halbe Mannschaft lahm legen. Dann besteht das Risiko, dass in dieser Saison nicht das beste Team Meister wird, sondern die Mannschaft mit den wenigstens positiven Fällen.“

Ich mache mir weniger Sorgen über den Ausgang der Partie gegen Esch, vielmehr habe ich Angst um die Gesundheit der Spieler. Dejan Gajic, Trainer von Berchem

Die Sorgen um die Gesundheit bleiben

Auch der Berchemer Trainer Dejan Gajic zeigt sich besorgt. Nicht nur, dass seine Mannschaft gleich heute mit dem HB Esch einen harten Brocken vor der Brust hat, vor allem die Gesundheit seiner Spieler macht ihm sorgen.

„Wir hatten maximal neun Spieler im Training. Die Nationalspieler erhielten eine zusätzliche Pause, weil sie körperlich am Ende waren. Yann Hoffmann war zudem krank und Raphaël Guden hat noch leichte Knieprobleme. Ich mache mir weniger Sorgen über den Ausgang der Partie gegen Esch, vielmehr habe ich Angst um die Gesundheit der Spieler“.

Raphaël Guden von Berechem laboriert nach den Länderspielen mit der FLH-Auswahl noch immer an einer Knieverletzung. Foto: Yann Hellers

Bei den Red Boys war die Personalsituation etwas besser. Mit Daniel Scheid bestritt lediglich ein Feldspieler die zwei Qualifikationsturniere, während Aldin Zekan erst in den beiden Partien gegen Belgien im Aufgebot stand.

„Wir konnten vor allem im physischen Bereich gezielt arbeiten und haben auch taktische Impulse gesetzt. Leider fielen unsere drei geplanten Testspiele aus, so dass ich nicht weiß, wo wir sportlich richtig stehen“, meint Sandor Rac.

Gegen Mersch kann man dies sicher kompensieren und so blickt der Trainer bereits voraus. „Danach lauert Esch und dann wissen wir definitiv wo wir stehen“.

Größtenteils gelungene Vorbereitung

Während die Merscher die ganze Vorbereitung quasi aus dem Vollen schöpfen konnten, zeigt sich auch Yérime Sylla zufrieden. Zum einen freut sich der Käerjenger Trainer immer noch, dass er mit Belgien die Qualifikation für die nächste Runde geschafft hat, und zum anderen lief es im Verein unter Co-Trainer Razvan Cenusa zufriedenstellend.

Wir konnten vor allem im physischen Bereich gezielt arbeiten und haben auch taktische Impulse gesetzt. Sandor Rac, Trainer von den Red Boys

„Nach all den Unruhen in den Wochen zuvor konnten wir ohne größere Ausfälle trainieren. Wir hoffen dass wir in Zukunft von Quarantänen verschont bleiben und uns so voll und ganz auf den Pokal konzentrieren können. Das Viertelfinale gegen Esch ist das wichtigste Spiel im kommenden Monat.“

Beim HB Düdelingen, wo Nikola Malesevic von Borko Jovicic vertreten wurde, darf man auch aufatmen. „Im Dezember sah es noch nicht ganz so gut aus, doch mittlerweile sind alle Spieler geimpft oder genesen. Zudem hatten wir in der Vorbereitung kaum Ausfälle, sodass ich im sportlichen Bereich positiv in die kommenden Wochen blicke“, so Malesevic.

