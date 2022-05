Titelverteidiger Esch und die Red Boys entscheiden im direkten Duell die Meisterfrage im Handball. Dabei stehen einige Spieler im Fokus.

Die Stunde der Wahrheit im Kampf um den Meistertitel

Esch oder Red Boys? Nur einer kann am Samstagabend in der höchsten Handballliga Meister werden. Gegen 21.45 Uhr sollte diese spannende Frage beantwortet sein. Während die Escher alles daran setzen werden, ihren Titel zu verteidigen, wollen die Differdinger ihre erste Meisterschaft seit der Saison 2014/2105 unter Dach und Fach bringen.

Die Ausgangslage

Der HB Esch geht mit einem Punkt Vorsprung in das entscheidende Duell der Saison. Damit reicht dem Fusionsverein neben einem Heimerfolg bereits eine Punkteteilung zum elften Meistertitel der Vereinsgeschichte. Demnach ist klar, dass sich die Red Boys nur im Falle eines Auswärtssieges zum Titelträger krönen können.

Die bisherigen Duelle

Die Red Boys warten in der aktuellen Saison immer noch auf einen Sieg gegen ihren Konkurrenten. Am ersten Spieltag unterlagen die Differdinger mit 27:29, ehe es in der Rückrunde immerhin zu einem 23:23 reichte.

Im bisher letzten Duell zwischen den beiden Titelaspiranten setzte sich der aktuelle Tabellenführer deutlich mit 36:29 bei den Red Boys durch. Der psychologische Vorteil liegt hier also eindeutig auf Seiten des HB Esch.

Die aktuelle Form

Beide Teams gewannen in der Titelgruppe jeweils sieben ihrer neun Begegnungen. Während die Escher gegen Berchem Federn lassen mussten (ein Remis und eine Niederlage), verpassten die Red Boys bei ihren beiden Niederlagen gegen Esch und Berchem die volle Punktzahl. Aus den jüngsten fünf Partien holten beide Mannschaften acht von zehn möglichen Punkten. Auch bei der Tordifferenz von plus 61 haben die beiden Topteams die exakt gleiche Quote aufzuweisen.

Die Stärken

Der HB Esch bleibt der HB Esch und ist in den entscheidenden Momenten immer da. Auch wenn es für das Team von Trainer Danijel Grgic eine äußerst komplizierte Saison war, so war keine Mannschaft in der Lage, die etwas schwächeren Leistungen des Titelverteidigers auszunutzen. Die Escher können sich immer noch auf ihre starke Abwehr sowie auf die altgedienten Stützen Martin Muller und Christian Bock verlassen.

Die Red Boys haben vor allem im Angriff mit Spielern wie Filip Bonic, Damir Batinovic, Roman Becvar und Ognjen Jokic Ausnahmekönner, die ein Spiel alleine entscheiden können. Zudem haben die Differdinger mit Chris Auger und Mikkel Moldrup das stärkste Torhüterduo unter Vertrag.

Die Schwächen

Trotz ihrer großen Erfahrung haben die Escher in dieser Saison vor allem in der Schlussphase einiger Partien die nötige Souveränität vermissen lassen. Dies hat die Mannschaft in dieser Saison ein paar Punkte gekostet. Zudem verfügt Esch nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Martin Petiot über keinen Linkshänder im Rückraum.

Mit dem vorhandenen Potenzial an Einzelspielern könnten die Red Boys bereits als Meister feststehen. Doch die Differdinger tun sich trotz der Qualität im Angriff ausgerechnet dort manchmal schwer, auf Touren zu kommen. Vor allem, wenn es der Gegner schafft, Batinovic aus dem Spiel zu nehmen, lahmt das Offensivspiel häufig.

Das Fragezeichen

Endet das Topspiel unentschieden, steht Esch als Meister fest und wird nach dem Spiel die Meisterschale überreicht bekommen. Doch genau bei dieser Konstellation würde der Differdinger Protest aus der Niederlage in Berchem über dem Finale schweben. Zwar wurde der Protest auch in zweiter Instanz abgewiesen, doch haben die Red Boys weiterhin die Möglichkeit, vor die CLAS (Commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport) zu ziehen, um die umstrittene Niederlage anzufechten.

