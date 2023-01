Aquathlon, Cyclocross, Handball: Am Samstag und Sonntag wird in der Luxemburger Sportwelt einiges geboten.

Die Sportevents sollten Sie am Wochenende nicht verpassen

Jan MORAWSKI Aquathlon, Cyclocross, Handball: Am Samstag und Sonntag wird in der Luxemburger Sportwelt einiges geboten.

Am Wochenende können sich die Sportfans im Großherzogtum nicht nur auf mehr und mehr gewohnten Ligabetrieb freuen. Neben Basketball, Handball und Co. wird auch in Kirchberg, Düdelingen und Mamer großer Sport geboten.

Landesmeisterschaften im Cyclocross

Raphaël Kockelmann (l.) könnte bei den Männern den Titel holen. Foto: Serge Waldbillig

Unter der Leitung des VC Mamerdall finden die Landesmeisterschaften im Cyclocross in diesem Jahr in Mamer statt. Die spektakulären Wettkämpfe haben am Sonntag mit den Elite-Rennen der Frauen (14 Uhr) und Männer (15.15 Uhr) ihren Höhepunkt. Gefahren wird in der Nähe des Lycée Josy Barthel.

Aquathlon in der Coque

Mara Krombach zählt in der Coque zu den Favoritinnen. Foto: Stéphane Guillaume

Am Sonntag veranstaltet der Triathlonverband zum zehnten Mal die Landesmeisterschaften im Aquathlon. Das Schwimmen der Athletinnen und Athleten im Trainingsbecken in der Coque in Kirchberg wird per Livestream in der Arena übertragen, wo auch das Laufen stattfindet. Der Rad-Teil fällt weg. Die Wettkämpfe beginnen um 10 Uhr. Das Finale der Frauen ist für 17.40 Uhr angesetzt, die Männer folgen um 18.10 Uhr.

Cross-Country in Düdelingen

Beim Cross-Country laufen die Teilnehmer auf unterschiedlichen Untergründen. Foto: Ben Majerus

4.530 Meter lang ist die Strecke beim Hauptlauf des internationalen Cross-Country in Düdelingen, den der Leichtathletikverein CAD am Sonntag im Park Le'h veranstaltet. Die Wettkämpfe der Kinder beginnen um 13 Uhr, die Frauen und Männer sind ab 15.45 Uhr dran.

Spitzenspiel im Handball

Jennifer Zuk (grünes Trikot) und Käerjeng wollen erneut Meister werden. Foto: Stéphane Guillaume

Während sich die Handball-Männer in Luxemburg noch zwei Wochen gedulden müssen, dürfen die Frauen bereits an diesem Wochenende wieder auf die Platte. Am letzten Spieltag der Normalrunde der Axa League kommt es zwischen Tabellenführer Käerjeng und Verfolger Düdelingen zum Spitzenspiel. Das Duell in Niederkerschen beginnt am Samstag um 18 Uhr.

Gilles Michely ersetzt Christian Kill in Linger In der kommenden Tischtennis-Saison tritt der Vizemeister mit einem neuen Spitzenspieler an. Am Sonntag beginnt die Titelgruppe.

Topduell im Tischtennis

In der Titelgruppe der Audi TT League kämpfen nur noch sechs Mannschaften um die Meisterschaft. Die besten Karten haben die beiden Teams, die auch im vergangenen Jahr im Finale standen. Am Sonntag empfängt Linger um Leistungsträger Christian Kill ab 15 Uhr die Titelverteidiger von Hostert-Folschette.



