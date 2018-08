Dank zweier Tore von Danel Sinani steht F91 Düdelingen als erster luxemburgischer Verein in der Gruppenphase der Europa League. Nun warten die ganz großen Gegner.

Die Sensation ist perfekt

Jan MORAWSKI

In der 51.' war praktisch alles vorbei. Clujs Trainer Antonio da Silva Oliveira schüttelte fassungslos den Kopf, während Düdelingens Danel Sinani mit der Hand am Mund eine Flaschen-Geste formte. Für den 21-Jährigen war es die Retourkutsche an die rumänischen Medien, die dem Mittelfeldspieler im Vorfeld des Rückspiels der Play-offs zur Fußball-Europa-League ein Alkoholproblem attestiert hatten.

Fans feiern F91 beim "Wunder von Cluj" Zahlreiche Fans des F91 hatten ihrem Verein im heimischen Sportzentrum René Hartmann in Düdelingen die Daumen gedrückt. Und spätestens ab der 51. Minute gab es dann reichlich Grund zum Jubeln.

Noch wichtiger aber: Unmittelbar vor seinem Jubel hatte der Nationalspieler dem CFR Cluj dermaßen einen Ball unter die Latte geknallt, dass wohl auch dem letzten rumänischen Fan die Hoffnung auf die Gruppenphase im Hals stecken blieb. Nur drei Minuten später ließ Sinani das 2:0 folgen. Während die F91-Fans beim Public Viewing in Düdelingen gar nicht wussten, wo sie noch hinjubeln sollen, lagen sich Trainer Dino Toppmöller und seine Spieler bereits in den Armen.

Dass das Spiel nach einem weiteren F91-Treffer durch David Turpel (78.') sowie Toren von Tambe (85.') und Omrani (88.') mit 3:2 endete, interessierte am Ende niemanden mehr. Nun dürfen sich die Düdelinger Fußballhelden auf die Hauptrunde der Europa League freuen. In der Auslosung am Freitagmittag in Nyon (CH) warten hochkarätige Gegner wie der FC Arsenal, der FC Chelsea, Olympique Marseille, AC Mailand oder Sporting Lissabon. Dann darf Sinani sein nächstes Kunststück auf noch größerer Bühne zum Besten geben.

Für die Düdelinger Spieler gab es nach dem Schlusspfiff kein Halten mehr. Foto: Nikola Novakovic