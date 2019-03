Radprofi Bob Jungels hat seinen zweiten Saisonsieg gefeiert und der HB Esch den Pokaltitel im Handball geholt. Wir haben wieder die schönsten Sportbilder des Wochenendes gesammelt.

Die schönsten Bilder von tollen Siegen

Im Handball wurde am Wochenende ein Titel vergeben, und in den Meisterschaften der anderen Ballsportarten geht es langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Und international haben die Radprofis für eine Menge Furore gesorgt. Die schönsten Momente haben wir in einer Bildergalerie zusammengefasst.



22 Radprofi Bob Jungels feierte bei Kuurne-Brüssel-Kuurne seinen zweiten Saisonsieg. Foto: Serge Waldbillig

um weitere Bilder zu sehen. Radprofi Bob Jungels feierte bei Kuurne-Brüssel-Kuurne seinen zweiten Saisonsieg. Foto: Serge Waldbillig Radprofi Bob Jungels feierte bei Kuurne-Brüssel-Kuurne seinen zweiten Saisonsieg. Foto: Serge Waldbillig Radprofi Bob Jungels feierte bei Kuurne-Brüssel-Kuurne seinen zweiten Saisonsieg. Foto: Serge Waldbillig Jempy Drucker (Bora) versuchte zwar noch, das Peloton an seinen Landsmann heranzuführen, nachdem dieser angegriffen hatte, scheiterte jedoch mit dem Vorhaben. Er bekam zu wenig Hilfe. Foto: Serge Waldbillig Aber auch Alex Kirsch (Trek) und ... Foto: Serge Waldbillig Tom Wirtgen (2.v.l./Wallonie-Bruxelles) überzeugten mit starken Leistungen und Attacken bei den belgischen Frühjahrsklassikern am Wochenende. Foto: Serge Waldbillig Im Handball feierte der HB Esch den Pokalsieg. Foto: Christian Kemp Im Handball feierte der HB Esch den Pokalsieg. Foto: Christian Kemp Die Düdelinger konnten den HB Esch um Moritz Barkow (am Ball) nicht aufhalten. Foto: Christian Kemp Der Escher Torhüter Petros Boukovinas. Foto: Christian Kemp Bei den Frauen setzte sich Käerjeng mit Nicole Schilt gegen Diekirch durch. Foto: Christian Kemp Die Diekircherinnen Anne Steuer (l.) und Sabrina Muller (r.) versuchen, Emilia Rogucka aufzuhalten. Foto: Christian Kemp Hesperingens Basketballer John Hoffmann wirft gegen Heffingen den Ball zum Korb. Foto: Hans Krämer Heffingen, hier mit Faronte Drakeford (l., gegen Prince Foster), feierte zu Hause einen wichtigen Sieg im Kampf um den Aufstieg in die Total League. Foto: Hans Krämer In der BGL Ligue der Fußballer musste sich Jeunesse mit Milos Todorovic überraschend mit 1:2 gegen die Mondorfer um Alessandro Scanzano (l.) geschlagen geben. Foto: Yann Hellers Die Mondorfer bejubeln ihren Sieg. Foto: Yann Hellers Glück gehabt: Fola-Keeper Thomas Hym kam beim 1:1 gegen Düdelingen nicht mehr an diesen Schuss heran, der Ball prallte allerdings vom Aluminium ab. Foto: Ben Majerus Fola-Stürmer Ken Corral im Zweikampf mit Düdelingens Stelvio Cruz (r.). Foto: Ben Majerus Ryan Klapp (Fola) gegen Clément Couturier (r.). Foto: Ben Majerus Petko Tunchev und Bartringen mussten sich im Halbfinale der Novotel Ligue im Volleyball mit 2:3 in Fentingen geschlagen geben. Foto: Christian Kemp Bartringens Gilles Braas will den Ball an Fentingens Jakub Lomacz (l.) vorbei schlagen. Foto: Christian Kemp Bartringens Libero Loic Peters. Foto: Christian Kemp