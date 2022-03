Die Formel 1 bekommt zum Saisonauftakt in Bahrain ein fast schon unerwartetes Comeback.

Die rote Göttin schlägt zurück

Charles Leclerc stand lächelnd ganz oben auf dem Podest, der Erlöser zwinkerte entspannt in die Menge – ein paar Meter weiter unten fiel die Last aus zweieinhalb schmerzhaften Jahren vom gesamten Ferrari-Team ab.

Wir wussten, dass diese Reglement-Änderung unsere große Chance ist. Charles Leclerc

Mit weit aufgerissenen Augen brüllten die Mechaniker Italiens Hymne, denn Leclerc hatte die Scuderia gleich zum Start der neuen Formel-1-Ära wieder an die Spitze gehievt. Ein spätes Drama um Weltmeister Max Verstappen und Red Bull bescherte der Scuderia gar einen Doppelsieg in Bahrain, Carlos Sainz wurde Zweiter – und der eigentlich chancenlose Lewis Hamilton rutschte im schwächelnden Mercedes ganz am Ende noch auf Rang drei vor.

Ende der Durststrecke

„Die vergangenen beiden Jahre waren unglaublich schwierig“, sagte Leclerc, denn 910 Tage lag der jüngste Ferrari-Sieg bereits zurück – es war die zweitlängste Durststrecke in der langen Geschichte des Rennstalls:

„Wir wussten aber, dass diese Reglement-Änderung unsere große Chance ist, und das Team hat uns jetzt dieses großartige Auto gebaut.“ Leclerc war damit Hauptdarsteller eines spektakulären Flutlicht-Rennens, das aber weitere große Geschichten bot: Verstappen und sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez fielen auf den letzten Runden in kurzer Folge aus, vom zweiten und vierten Platz. Für Mercedes gab es nur deshalb ein mehr als versöhnliches Ende. Hamiltons neuer Teamkollege George Russell wurde Vierter.

Probleme bei Red Bull und Aston Martin

„Das war das bestmögliche Resultat für uns“, sagte Hamilton, „für diese Punkte sind wir sehr dankbar. Ich hoffe auf Besserung mit unserem Auto, aber das wird nicht schnell gehen“. Verstappen indes klagte über „viele Probleme, Balance, Grip, Traktion. Aber der zweite Platz wäre immer noch ein guter Start gewesen“. In der Schlussphase sei dann plötzlich „kein Benzin mehr in den Motor“ gekommen, „das war's“.

Das war das bestmögliche Resultat für uns. Lewis Hamilton

Nico Hülkenberg indes holte im Aston Martin unter den Augen des luxemburgischen Teamchefs Mike Krack Rang 17. Der Ersatzpilot für den Corona erkrankten Sebastian Vettel stieg ohne große Vorbereitung in ein Auto, mit dem aber auch nicht viel mehr möglich war: Auch Teamkollege Lance Stroll landete bloß auf Rang zwölf.

Zum Start bereits musste Pole-Setter Leclerc seine Führung gegen einen energisch angreifenden Verstappen verteidigen, es sollte nicht das letzte Mal bleiben. An der Spitze wurde es ab Runde 17 spektakulär: Dreimal ging Verstappen an Leclerc vorbei, jeweils am Ende der Start-Ziel-Geraden – und dreimal konterte der Ferrari-Pilot direkt im Anschluss erfolgreich.

Die erste Welle war damit abgewehrt, und auch nach dem nächsten Boxenstopp schaffte Verstappen es nicht nach vorn. In der Schlussphase ließ eine Safety-Car-Phase das Feld nah zusammenrücken, die nächste Chance ergab sich. Doch plötzlich verlor Verstappen an Antrieb, fluchte, fiel zurück – und wenig später drehte sich Perez von der Strecke.

Schon am kommenden Wochenende geht es für die Formel 1 in Saudi-Arabien weiter. Ferrari, seit 2007 ohne Titel in der Fahrer-WM, will dann den Blitzstart bestätigen, Red Bull zurückschlagen – Mercedes dagegen spricht von „fundamentalen“ Problemen mit dem Auto.

