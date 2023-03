Am Dienstagabend wurde das Final Four im Volleyballpokal ausgelost. Die Begegnungen finden Ende März in Walferdingen statt.

Die Pokal-Heldinnen spielen im Final Four gegen Gym

Die Titelverteidigerinnen aus Mamer treffen im Halbfinale des Volleyballpokals auf Gym. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend. Die andere Partie wird zwischen Diekirch und Bartringen ausgetragen.

Bei den Männern bekommt es Drittligist Bissen mit Fentingen zu tun, Pokalsieger Strassen spielt gegen Diekirch. Das Final Four wird vom 23. bis 26. März im Centre Prince Henri in Walferdingen ausgetragen.

