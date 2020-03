Der US-Sport wird wegen der Coronavirus-Krise wohl viel länger ruhen müssen als von den großen Ligen zunächst erhofft.

Die Pause des US-Sports verlängert sich

(sid) - Angesichts der Corona-Krise muss sich der Sport in den USA auf eine Pause bis mindestens Mitte Mai einstellen. Am Sonntag empfahl das Zentrum für Seuchenkontrolle- und Prävention (CDC), dass Großveranstaltungen wie Sportevents in den kommenden acht Wochen abgesagt oder verschoben werden sollten. "Großveranstaltungen und Massenversammlungen können dazu beitragen, dass Besucher COVID-19 in den USA weiterverbreiten", hieß es in einer Stellungnahme. Nach der Empfehlung des CDC würde die Pause für Sportveranstaltungen bis zum 10. Mai dauern.

Die großen Profiligen in den USA pausieren derzeit oder verschoben ihren Start. Als erste Liga hatte die NBA in der vergangenen Woche ihren Spielbetrieb nach einem positiven Test von Rudy Gobert (Utah Jazz) eingestellt. Inzwischen sind drei offizielle Fälle von infizierten Basketballern bekannt.