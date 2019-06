Die Niederlande stehen im Finale der Nations League

Mit viel Kampfgeist und etwas Glück zur rechten Zeit haben die Niederlande das Premieren-Finale der Nations League erreicht. Dort geht es gegen Portugal.

(dpa) - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat das Finale der Nations League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman siegte am Donnerstag im zweiten Halbfinale gegen England mit 3:1 nach Verlängerung und trifft damit am Sonntag im Endspiel auf Gastgeber Portugal.



Rashford hatte per Foulelfmeter (32.') zunächst England in Führung gebracht. Doch de Ligt (73.'), ein Eigentor von Walker (97.') und Promes (114.') drehten das Spiel zugunsten der Niederländer, die vom ersten Titel seit der EM 1988 träumen dürfen. Oranje spielt nun am Sonntag (20.45 Uhr) im Endspiel des neuen UEFA-Wettbewerbs in Porto gegen Gastgeber Portugal und Cristiano Ronaldo um die 71 Zentimeter große Silbertrophäe.