Auf den 1. Januar freuen sich die Radprofis besonders: Ab diesem Tag dürfen sie nämlich nach einem Teamwechsel im Trikot der neuen Mannschaft fahren. Zwei Luxemburger müssen sich an neue Farben gewöhnen.

Sport 8

Die neuen Trikots der Luxemburger Radstars

Daniel WAMPACH Auf den 1. Januar freuen sich die Radprofis besonders: Ab diesem Tag dürfen sie nämlich nach einem Teamwechsel im Trikot der neuen Mannschaft fahren. Zwei Luxemburger müssen sich an neue Farben gewöhnen.

Jempy Drucker in schwarz und blau, Alex Kirsch in rot, schwarz und weiß - die beiden Luxemburger Radprofis müssen sich ab dieser Saison an neue Trikotfarben gewöhnen.

Drucker hat sich zu einem Wechsel von BMC (mittlerweile CCC) zur deutschen Mannschaft Bora-hansgrohe entschieden. Dort fährt er an der Seite vom aktuell größten Star im Business, Peter Sagan (SVK). Kirsch fährt erstmals in der WorldTour und hat sich Trek-Segafredo angeschlossen.

Drucker nach Trainingssturz operiert Jempy Drucker hat sich im Training das Schlüsselbein gebrochen und musste operiert werden. Doch der Luxemburger ist bereit für die anstehende Saison.

Bob Jungels ist Quick-Step treu geblieben - außer einem neuen Sponsor hat sich am Trikot seiner Mannschaft nicht viel verändert. Ohnehin geht Jungels als Landesmeister in den ersten Monaten immer in den Farben rot, weiß und blau an den Start.

Ben Gastauer fährt immer noch für Ag2r. Das Trikot des französischen Teams ist praktisch das gleiche wie 2018 - nur an der Platzierung der kleinen Sponsorennamen hat sich etwas getan.

8 Bob Jungels fährt zumindest in den ersten Monaten des Jahres im Landesmeistertrikot. Foto: Deceuninck-Quick-Step Cycling Team/Sigfrid Eggers

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Bob Jungels fährt zumindest in den ersten Monaten des Jahres im Landesmeistertrikot. Foto: Deceuninck-Quick-Step Cycling Team/Sigfrid Eggers Bob Jungels fährt zumindest in den ersten Monaten des Jahres im Landesmeistertrikot. Foto: Deceuninck-Quick-Step Cycling Team/Sigfrid Eggers Königsblau ist am normalen Trikot von Deceuninck-Quick-Step die dominierende Farbe. Foto: Deceuninck-Quick-Step Cycling Team/Sigfrid Eggers Jempy Drucker startet in seine erste Saison bei Bora-hansgrohe. Foto: Bora-hansgrohe Jempy Drucker startet in seine erste Saison bei Bora-hansgrohe. Foto: Bora-hansgrohe Das Trikot des Ag2r-Teams mit Ben Gastauer (hintere Reihe, 3.v.l.) hat sich im Vergleich zu 2018 praktisch gar nicht verändert. Foto: Ag2r La Mondiale Ben Gastauer muss sich also nicht an ein neues Trikot gewöhnen. Foto: Serge Waldbillig Für Alex Kirsch beginnt bei Trek-Segafredo ein neues Abenteuer. Foto: Trek-Segafredo