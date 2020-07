Die FLF-Auswahl läuft in diesem Jahr mit neuen Trikots auf. Am Donnerstag veröffentlichte der nationale Fußballverband die ersten Bilder.

Die neuen Trikots der Fußball-Nationalmannschaft

Bob HEMMEN Die FLF-Auswahl läuft in diesem Jahr mit neuen Trikots auf. Am Donnerstag veröffentlichte der nationale Fußballverband die ersten Bilder.

In den kommenden Länderspielen werden Laurent Jans und Co. mit einem neuen Dress auflaufen. Der italienische Hersteller Macron hat zwei Trikots entworfen, in denen die Nationalspieler ab sofort um Siege kämpfen werden.

4 Leandro Barreiro auf dem Rasen des neuen Stade de Luxembourg. Foto: FLF / Val Wagner

um weitere Bilder zu sehen. Leandro Barreiro auf dem Rasen des neuen Stade de Luxembourg. Foto: FLF / Val Wagner Leandro Barreiro präsentiert das neue Trikot. Foto: FLF / Val Wagner Dirk Carlson gefällt der neue Dress. Foto: FLF / Val Wagner Dirk Carlson hofft mit den neuen Trikots auf erfolgreiche Spiele. Foto: FLF / Val Wagner

Während das rote Trikot eher klassisch aussieht, ist das weiße ausgefallener. In der Mitte des Trikots sorgen die Nationalfarben Luxemburgs für einen speziellen Look. Auch die neuen Socken sind alles andere als gewöhnlich.

„Die Trikots sind einzigartig“, sagt Dirk Carlson. Teamkollege Leandro Barreiro fügt hinzu: „Ich mag die Trikots, weil sie bequem sind und das Design sowohl unsere Farben als auch den Roten Löwen repräsentiert.“

FLF-Auswahl trifft auf 1. FC Saarbrücken Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft wird ein weiteres Testspiel in diesem Jahr bestreiten. Der Gegner heißt 1. FC Saarbrücken.

Erstmals im neuen Dress auflaufen könnte die FLF-Auswahl am 1. September beim Testspiel gegen den 1. FC Saarbrücken, oder vier Tage später zum Auftakt der Nations League in Baku gegen Aserbaidschan.

Die neuen Trikots sind auf shop.flf.lu erhältlich.

