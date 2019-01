Die neue Beste der Tenniswelt

Naomi Osaka behielt im Finale der Australian Open die Nerven und ist damit nun die beste Tennisspielerin der Welt.

(dpa) - Bei idealen äußeren Bedingungen am Abend sahen die 15 000 Fans in der Rod-Laver-Arena im ersten Duell der beiden von Beginn an eine enge und jederzeit hochklassige Partie, in der Osaka beim Stand von 5:3 im zweiten Satz und drei Matchbällen dicht vor dem Sieg stand.

Die in Florida ansässige Japanerin, die auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, war nach einem 0:2-Rückstand wieder 4:2 in Führung gegangen ...