"Die Nationalmannschaft muss mit dem Druck umgehen"

Am Samstag beginnt die Nations League. Die beiden LW-Redakteure Laurent Schüssler und Joe Turmes weisen darauf hin, dass die Nationalmannschaft ein gutes Nervenkostüm benötigt.

Am Samstag beginnt die Nations League für Luxemburg mit einem Heimspiel im Stade Josy Barthel gegen Moldawien (20.45 Uhr). Luxemburg will die Gruppe 2 in der vierthöchsten Klasse auf dem ersten Platz beenden. Die Konkurrenten sind neben Moldawien Weißrussland und San Marino.



Landen, Jans und Co. auf dem ersten Platz, könnten sie in anderthalb Jahren um einen Platz bei der EM 2020, die in zwölf Städten ausgetragen wird, kämpfen.



Die beiden LW-Redakteure Laurent Schüssler und Joe Turmes sind der Auffassung, dass die Ausgangsvoraussetzungen gut sind ...