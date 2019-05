In den kommenden Wochen stehen für Luxemburgs Sportler zwei Großereignisse vor der Tür. Am Donnerstag wurden die Teams vorgestellt.

Die Medaillenhoffnung des COSL

David THINNES

In zehn Tagen beginnen in Montenegro die Spiele der kleinen europäischen Staaten statt. 140 Athleten, 39 Betreuer, zehn Schiedsrichter und 19 Begleiter des Nationalen Olympischen Komitees treten die Reise an. Am Donnerstagabend fand in den Räumlichkeiten des Hauptsponsors BGL BNP Paribas die offizielle Teampräsentation statt.

Die COSL-Delegation für die Europaspiele in Minsk. Foto: Christian Kemp

Drei Wochen nach den JPEE finden in Minsk (BLR) die Europaspiele statt. 22 Sportler entsendet das COSL in die weißrussische Hauptstadt. Hier kann sich in den kommenden Tagen noch etwas tun: Boxer Michel Erpelding könnte noch zu der Delegation stoßen.