Ein 18-Jähriger gewinnt den Halbmarathon beim Nordstadsemi. Hier gibt's die besten Bilder vom Straßenlauf im Norden.

Die Läufer in Diekirch lassen sich vom Regen nicht abschrecken

Jan MORAWSKI Ein 18-Jähriger gewinnt den Halbmarathon beim Nordstadsemi. Hier gibt's die besten Bilder vom Straßenlauf im Norden.

Beim Foyer Nordstadsemi sind am Sonntag mehr als 300 Läuferinnen und Läufer in drei Kategorien im Ziel angekommen. Dabei bewältigte Tom Reckinger, der bei der Landesmeisterschaft über 10 km vor einer Woche bereits Dritter geworden war, die 21 km beim Hauptlauf am schnellsten.

Der 18-jährige Fola-Athlet (1.12'23'') stand gemeinsam mit dem Italiener Luca Vlota (Giorgetti Friends/auf 39'') und Moris Brust (Celtic/3'11'') auf dem Podium. Schnellste Frau war Shefi Xhaferaj (CAPA/1.25'14'') vor Vera Hoffmann (Celtic/3'49'') und Anne Reiser (Celtic/9'51'').

In drei Kategorien (5, 10, 21 km) waren am Sonntag mehr als 300 Läuferinnen und Läufer in Diekirch unterwegs. Foto: Stéphane Guillaume Sie trotzten dem Regenwetter. Foto: Stéphane Guillaume





