"Die Konstanz hat gefehlt"

Im Videokommentar befassen sich Jan Morawski und David Thinnes mit der Handballnationalmannschaft, die am Freitag in die EM-Qualifikation 2022 startet.

Am Freitag beginnt für die Handballnationalmannschaft der Männer die EM-Qualifikation in der Coque: Auftaktgegner ist Irland. Die beiden LW-Redakteure Jan Morawski und David Thinnes gehen im Videokommentar auf die zwei Testspiele gegen die USA und die bevorstehende Aufgabe ein.



Thinnes merkt an, dass es Wirtz und Co. noch "an der Konstanz gefehlt hat". Dennoch müsse das Ziel sein, das Turnier in der Coque auf Platz eins zu beenden.