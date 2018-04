Die SkodaTour de Luxembourg 2018 steht an. 16 Mannschaften sind dabei, allerdings geht die Landesrundfahrt erstmals seit vielen Jahren ganz ohne Team aus der WorldTour über die Bühne.

Sport 4 Min.

Die Königsklasse bleibt fern

Bald ist es wieder soweit: Vom 30. Mai bis zum 3. Juni wird die SkodaTour de Luxembourg das nationale Sportgeschehen während fünf Tagen dominieren. Exakt 698,9 km müssen in rund einem Monat auf den Straßen Luxemburgs absolviert werden. Die Frage lautet: Wer wird der Nachfolger von Greg van Avermaet, der sich 2017 den Gesamtsieg sicherte? Auf jeden Fall kein Teamkollege des Belgiers aus der BMC-Mannschaft. Die Ursache ist schnell erläutert: Der Arbeitgeber von Jempy Drucker wird bei der Luxemburg-Rundfahrt fehlen.

Der Prolog wird verlängert

Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird gar keine Formation aus der Königsklasse WorldTour am Start sein. Der Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg sind die Hände gebunden. Präsident Andy Schleck erklärt: "Natürlich sind wird nicht glücklich mit der Situation. Es ist schade. Wir würden den vielen Radsportfans hierzulande gerne ein paar absolute Hochkaräter präsentieren. Leider ist dies in diesem Jahr nicht möglich." Die Veranstalter haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein interessantes Peloton zusammenzustellen. "Ich kann ihnen versichern, dass die Telefonleitungen geglüht haben. Ich habe mich persönlich bei vielen Mannschaften für eine Teilnahme eingesetzt", verrät der ehemalige Profi. Doch auch der 32-Jährige war machtlos. Egal ob bei Trek-Segafredo, Katusha, BMC oder Quick-Step Floors – die Antworten waren stets dieselben: "Viele der Mannschaften würden gerne kommen. Sie können jedoch schlicht und ergreifend kein Aufgebot auf die Beine stellen", sagt Schleck.

Neue Situation auch eine Chance

Für die kleineren Rundfahrten wird es in der Tat immer schwieriger, die großen Fische an Land zu ziehen. Die Radteams fahren nicht mehr gleichzeitig drei Rennprogramme. Die Zahl der Profis pro Mannschaft hat sich weiter verringert, also schauen die Teams ganz genau, bei welchen Rennen es für sie Sinn ergibt, dabei zu sein. Als Beispiel: Zeitgleich zur Luxemburg-Rundfahrt finden unter anderem auch das Critérium du Dauphiné, die Hammer Series in Limburg, der GP Lugano und die Boucles de la Mayenne statt.

Der AOTdL-Präsident verfällt aber nicht in Selbstmitleid. Das Fehlen der Teams aus der Königsklasse ist gar eine Chance. "Das Rennen wird spannender und attraktiver – ganz sicher. Im vergangenen Jahr hätte BMC alle Etappen gewinnen können. Sie haben dominiert und dem Rennen ihren Stempel aufgedrückt. Sie waren einfach einen Tick besser als die Konkurrenz", glaubt der Tour-de-France-Sieger von 2010. Nun sieht es ganz anders aus: Das Gros des Starterfelds wird sich aus ProKontinentalteams zusammensetzen. Cofidis, Wanty-Groupe Gobert und Direct Energie gehören zu den bekanntesten Namen, doch auch Delko Marseille, Euskadi, Gazprom, Roompot, CCC, Sport Vlaanderen, Veranda's Willems und Veranclassic können interessante Fahrer in ihren Aufgeboten aufweisen. "Diese Ausgangslage wird zu einem sehr offenen Rennen führen. Den Fans wird Radsport vom Feinsten geboten", meint Schleck.

Kirsch als Hoffnungsträger

Und ganz ohne Luxemburger Radprofi geht die 78. Landesrundfahrt auch nicht über die Bühne: Alex Kirsch (Veranclassic) wird das Aushängeschild aus Luxemburger Sicht sein. "Er wird mit Sicherheit eine gute Rolle spielen", sagt Schleck. Und warum sollte er unter den gegebenen Umständen eigentlich kein Wörtchen um den Gesamtsieg mitreden? Traditionell sind auch die beiden Luxemburger Kontinentalteams Leopard und Differdingen-Losch am Start.



Alex Kirsch bekommt bei seinem Heimrennen eine große Chance. Foto: Serge Waldbillig

Die Streckenführung steht: Luxemburg-Stadt, Hesperingen, Rosport, Schifflingen, Eschweiler, Differdingen und Mersch heißen die Etappenorte. Am bekannten Konzept des Prologs am Mittwochabend in der Hauptstadt ändert sich nichts. Nachdem über eine Verlängerung der Strecke nachgedacht wurde, wurde diese Idee doch wieder fallen gelassen. Der Parcours ist fast identisch mit dem des vergangenen Jahres (2,3 km). Einziger Unterschied: Das Ziel befindet sich wieder auf dem Knuedler.



Am Donnerstag geht es aus der Hauptstadt nach Hesperingen (186,7 km). Am Freitag führt das Teilstück von Rosport nach Schifflingen (170,1 km). Zum dritten Mal endet der Abschnitt dort mit einer Art Mini-Bergankunft. Die Rede ist von der steilen Montée du Cimetière, die hinauf zum Stade Jean Jacoby führt.

Schleck: "Feste des Radsports"

Am Samstag muss das Peloton zwischen Eschweiler und Differdingen sieben Bergwertungen bewältigen. Der finale 9,5 km lange Rundkurs in Differdingen mit dem Col de l'Europe ist stets spektakulär. Die Entscheidung um den Gesamtsieg könnte aber erst am Schlusstag erfolgen. Von Mersch geht es traditionell nach Luxemburg-Stadt, der Schlussstrich befindet sich oberhalb des Pabeierbierg, den die Fahrer insgesamt vier Mal hinauf müssen.

Abseits des reinen Renngeschehens ist es Schleck wichtig, dass „wir die Zuschauer an allen Etappenorten noch mehr einbinden. In Hesperingen gibt es wieder die Initiative Hesper beweegt sech. Und für den Schlusstag haben wir uns eine besondere Attraktion überlegt: Jeder Hobbyfahrer kann ein Zeitfahren am Pabeierbierg abspulen und beweisen, wie schnell er diesen hinaufkommt. Das Startgeld von zehn Euro pro Person geht an einen guten Zweck. An allen Tagen sollen Feste des Radsports gefeiert werden“.

An der Liveübertragung der letzten Rennstunde auf einer großen Videoleinwand im Zielbereich und per Livestream hält man fest. Dies ist zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung. Davon können sich dann im kommenden Jahr hoffentlich auch wieder einige der Topteams überzeugen.

Die SkodaTour, hier zwischen Eschweiler und Diekirch, ist im Großherzogtum äußerst beliebt. Foto: Serge Waldbillig