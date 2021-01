Die kleinen Fußballclubs und die Corona-Regeln

In den kleineren Fußballclubs dürfen mit den neuen Corona-Maßnahmen keine Zweikämpfe stattfinden. Zwei Präsidenten können dies nicht unbedingt nachvollziehen.

Die kleineren Fußballclubs haben es zurzeit nicht einfach: In der Ehrenpromotion und in den unteren Divisionen darf zurzeit nur ohne Zweikämpfe in maximal zehn Personen umfassenden Gruppen trainiert werden. Zudem müssen die Fußballer einen Mindestabstand von zwei Metern zueinander halten. Dies gilt auch im Jugendbereich. Wie gehen die Clubs damit um?

José Dhur, Präsident des FC Monnerich aus der Ehrenpromotion, redet nicht lange um den heißen Brei herum ...