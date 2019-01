Tennisprofi Mandy Minella spielt in der Qualifikation für die Australian Open gegen eine Türkin. Im Interview deutet sie an, dass sie zum letzten Mal in Melbourne aufschlagen könnte.

"Die Karriere zu einem ordentlichen Abschluss bringen"

Joe TURMES Tennisprofi Mandy Minella spielt in der Qualifikation für die Australian Open gegen eine Türkin. Im Interview deutet sie an, dass sie zum letzten Mal in Melbourne aufschlagen könnte.

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 103) steht vor dem ersten Höhepunkt der Saison ...