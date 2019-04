Ob Basketball, Fußball oder Volleyball - in allen nationalen Ligen hat die entscheidende Saisonphase begonnen. Die schönsten Bilder der besten Spiele finden Sie in unserer Galerie.

Sport 21

Die Jagd nach dem Sieg

Im Volleyball steht bereits das Finale an, während im Basketball das letzte Viertelfinale ausgespielt wurde. Und in der BGL Ligue der Fußballer kam es zum Derby zwischen Differdingen und Niederkorn, in dem sich Trainer Paolo Amodio gegen seinen Ex-Club FC Progrès behaupten konnte.

Die schönsten Bilder des Sportwochenendes finden Sie in unserer Galerie.

21 Der Escher Torwart Petros Boukovinas pariert einen Wurf von Red-Boys-Handballer Senijin Kratovic. Foto: Fernand Konnen

um weitere Bilder zu sehen. Der Escher Torwart Petros Boukovinas pariert einen Wurf von Red-Boys-Handballer Senijin Kratovic. Foto: Fernand Konnen Red-Boys-Spieler Eric Manderscheid setzt zum Wurf an, während Julien Kohn ihn blocken will. Foto: Fernand Konnen Der Escher Christian Bock will sich gegen Charlie Plantin (r.) behaupten. Foto: Fernand Konnen Eschs Martin Muller wirft den Ball. Foto: Fernand Konnen Mickaël Garos (am Ball) hat mit Differdingen das Derby gegen Dzenid Ramdedovic und den FC Progrès gewonnen. Foto: Yann Hellers Differdingens neuer Trainer Paolo Amodio musste gleich gegen seinen Ex-Club ran. Foto: Yann Hellers Kollegen in der Nationalmannschaft, Gegner inm der Liga: Düdelingen mit David Turpel trennte sich nur mit 1:1 von Strassen mit Ralph Schon (r.). Foto: Michel Dell'Aiera Denis Agovic läuft dem Düdelinger Danel Sinani davon. Foto: Michel Dell'Aiera Rosports Timo Heinz (r.) versucht, Jeunesse-Spieler Momar N'Diaye den Ball abzunehmen. Foto: Yann Hellers Jeunesse-Spieler Andrea Deidda. Foto: Yann Hellers Hostert Alexandre Sacras riskiert in dieser Situation viel, um vor Etzellas Mefail Kadrija an den Ball zu kommen. Foto: Christian Kemp Hosterts Pascal Hurth am Ball. Foto: Christian Kemp Im ersten Finalspiel der Volleyballmeisterschaft durften die Diekircher einen klaren 3:0-Sieg gegen Fentingen feiern. Foto: Christian Kemp Pavle Vujovic und Tom Engeldinger (r.) versuchen, den Schlag von Diekirchs Marcus Trence zu blocken. Foto: Christian Kemp Fentingen mit Jakub Lomacz ist Titelverteidiger in der Novotel Ligue. Foto: Christian Kemp Amicales Phil Henry setzt gegen Racings Sam Ney (l.) und Jeff Coby zum Wurf an. Foto: Vincent Lescaut Steinsels Pitt Koster zieht zum Korb. Foto: Vincent Lescaut Racings Louis Soragna versucht, Jonas Theisen zu verteidigen. Im dritten Viertelfinalspiel der Total League setzte sich Amicale schließlich durch und zog damit ins Halbfinale ein. Foto: Vincent Lescaut Für Amicale steht das erste Halbfinalspiel am Mittwoch gegen Etzella an. Foto: Vincent Lescaut Lewis Hamilton hat den GP von Bahrain in der Formel 1 gewonnen. Foto: AFP Sebastian Vettel beim Ferrari-Boxenstopp. Foto: AFP