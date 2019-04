Ajax Amsterdam und Manchester United sind im Viertelfinale jeweils Außenseiter: Doch beide werden geführt von Männern, die das schier Unmögliche bereits möglich gemacht haben.

Die Hoffnungsträger der Außenseiter

(sid) - Favoriten sind sie gewiss nicht. Obwohl es die Ära von Real Madrid eindrucksvoll beendet hat, ist Ajax Amsterdam im Viertelfinale der Champions League nur Außenseiter gegen Juventus Turin. Und mehr noch gilt dies für Manchester United, das Paris SG besiegte, nun jedoch auf den FC Barcelona trifft. Dass beide vor den Hinspielen am Mittwoch (21 Uhr) dennoch von einem weiteren Coup träumen, hat mit zwei Männern zu tun: Mit Dusan Tadic bei Ajax und Ole Gunnar Solskjaer bei ManUnited.

Barcelona! Schon der Name der Stadt klingt für Solskjaer lieblich wie eine Suite von Edvard Grieg. "Es musste einfach Barcelona sein", sagt der Teammanager, "nach diesen Spielen gieren unsere Fans und der Club. Wir fahren wieder ins Camp Nou!" Bevor Solskjaer kommenden Dienstag in jenes "großartige Stadion" zurückkehrt, in dem er den Bayern im Finale 1999 mit seinem Treffer zum 2:1 (90.+3.') den "Sekundentod" versetzte, steht das Hinspiel in Old Trafford an. Für den Norweger ist das Treffen ein Wink des Schicksals.



Selbstvertrauen widerhergestellt



20 Jahre ist es nun her, dass er United in seiner "größten Nacht als Fußballer" (Solskjaer) mit dem "berühmtesten Tor der Clubgeschichte" ("The Sun") zum Triplé schoss - mit der Rückennummer 20. "Ich habe so viele Nachrichten von Freuden bekommen, die meinten: Dieses Jahr muss es so kommen", sagt der frühere "Killer mit dem Babyface", der inzwischen ein paar Falten und graue Haare hat.



Nur wenige trauten Solskjaer den Job des Teammanagers zu. Doch der ehemalige Stürmer entpuppte sich als perfekter Ersatz für den geschassten José Mourinho - und erhielt einen Vertrag bis 2022. Sein Meisterstück machte Solskjaer im Achtelfinale der Königsklasse gegen PSG: Nach dem 0:2 in Manchester im Hinspiel glückte United ein 3:1. Das "Wunder von Paris" stellte das unter Mourinho verschüttete Selbstvertrauen wieder her.



Spätstarter



Ajax wurde von Tadic ins Viertelfinale geleitet. Seit jenen magischen Momenten am 5. März stellt sich die Frage: Wo hat sich dieser Kerl nur so lange versteckt? Unvergessen, wie der Serbe an diesem Abend im Estadio Bernabeu Ajax zum 4:1 bei Real führte. "Das war das wahrscheinlich beste Spiel meiner Karriere", sagt Tadic, wobei "wahrscheinlich" überflüssig ist.



Seit er 2006 für Vojvodina Novi Sad (SER) seine Karriere als Profi begonnen hatte, ist er nie so auffällig gewesen. Bei Ajax sahen sie in ihm dennoch so viel, dass sie 11,4 Millionen Euro investierten, um Tadic, damals schon 29, aus Southampton zu holen.

Ajax, sagte Tadic, sei sein "Traumverein". Dass Amsterdam erstmals seit 2003 im Viertelfinale steht, liegt vor allem auch am 30 Jahre alten Serben, der in der EM-Qualifikation auch zwei Mal auf Luxemburg trifft. Mit sechs Toren und vier Vorlagen ist er bester Scorer der Königsklasse.

Tadic will auch verhindern, dass die begabte Mannschaft von Ajax am Saisonende zerfällt. Der Wechsel von Frenkie de Jong zum FC Barcelona für 75 Millionen Euro Ablöse steht bereits fest, Matthijs de Ligt könnte folgen. "Ich werde versuchen", sagte Tadic, "die übrigen Jungs vom Bleiben zu überzeugen". Er selbst "spiele nächste Saison sicher hier - zu 100 Prozent".