Für viele Läufer ist es das Highlight des Jahres: Der ING Night Marathon. Rund 16.000 Teilnehmer werden am Samstag ihre Laufschuhe schnüren und auf den Straßen der Hauptstadt unterwegs sein.

Sport 4 Min.

Die Hauptstadt im Marathonfieber

Sophie HERMES Für viele Läufer ist es das Highlight des Jahres: Der ING Night Marathon. Rund 16.000 Teilnehmer werden am Samstag ihre Laufschuhe schnüren und auf den Straßen der Hauptstadt unterwegs sein.

Am Samstagabend wird die Hauptstadt erneut fest in Läuferhand sein, wenn sich pünktlich um 19 Uhr rund 16.000 Teilnehmer ab dem LuxExpo-Gelände auf die Strecke des 14. ING Night Marathons begeben.

Unter ihnen wird sich mit John Komen ein alter Bekannter befinden. Der Kenianer gewann den Stadtmarathon 2015 und 2016, musste in den beiden vergangenen Jahren jedoch jeweils mit Platz zwei vorliebnehmen. Am Samstag peilt Komen den dritten Sieg an, eine Leistung, die bisher noch keinem Läufer gelungen ist.



Dabei trifft er allerdings auf harte Konkurrenz aus seinem eigenen Land. Stephen Rutto wird sich auf der Strecke kaum überraschen lassen, immerhin schaffte er es bereits drei Mal in Luxemburg aufs Podium.



Frage des Wochenendes Ein sportliches Wochenende steht uns bevor: ING Marathon in der Hauptstadt, das Länderspiel Luxemburg - Madagaskar und das Finale der Champions League! Sehen Sie sich das alles an?

Zu beachten ist zudem Moses Mosop. Der ehemalige Weltklasseläufer kann eine persönliche Bestzeit von 2.03'06'' aufweisen. Diese stellte er allerdings bereits 2011 in Boston und somit auf einem schnelleren Kurs als jenem in Luxemburg mit seinen zahlreichen An-, Abstiegen und Kurven auf. Weiter aus Kenia werden Joseph Munywoki mit einer Bestzeit von 2.10'21'' und Moses Gaikarira (2.11'20'') sowie der Äthiopier Endale Belachew (2.11'51'') um den Sieg kämpfen.

Kinde als Tempomacher

Mit Yonas Kinde und Joseph Nzoki (KEN) wurden gleich zwei Tempomacher verpflichtet, die nicht nur dazu beitragen könnten, dass der im Vorjahr aufgestellte Streckenrekord von 2.12'10'' geknackt wird, sondern auch, dass dem Sieger eine prächtige Prämie zugute kommt. Für eine Zeit unter 2.13' werden 12.000 Euro ausgezahlt. Wird der Marathon mit einer Zeit über 2.14' gewonnen, sind es „nur“ noch 7.000 Euro.

Mehr als nur absperren Die Organisatoren der großen Sportveranstaltungen in Luxemburg können und dürfen nicht mehr auf die Einsätze der Polizei verzichten.

In der Wertung der besten Luxemburger können Philippe Gillen und Laurent Reichling die besten Chancen eingeräumt werden. Weiter am Start sind Bertil Müller, Sven Remakel, Thierry Dondlinger und Dany Papi. Nicht fehlen darf auch der mittlerweile 86-jährige ehemalige Geher Josy Simon, der dem Luxemburg-Marathon seit Jahren seine Treue erweist.

Auch bei den Frauen werden sich Läuferinnen aus Afrika den Sieg streitig machen. Die Kenianerinnen Rebby Koech, Betty Chgepkwony und Philes Ongori sollten sich trotz ihrer beachtlichen Bestzeiten vor der Äthiopierin Zerfe Boku in Acht nehmen, die in Luxemburg bereits mehrmals auf dem Podium stand.

Um den Platz als beste Luxemburgerin werden wohl Karin Schank, Fabienne Gehlen, Tania Arensdorf und Véronique Hansen kämpfen.

Neben den Spitzenläufern werden jedoch auch viele Hobbyläufer die Herausforderung annehmen. Wie in den Vorjahren erfreut sich allerdings erneut die Halbmarathonstrecke über den größten Zuspruch. Von den rund 4.000 Luxemburger Teilnehmern werden nur rund zehn Prozent die Marathonstrecke in Angriff nehmen.

Der gemeinsame Start des Marathons, Halbmarathons und Teamruns über 42,195 Kilometer erfolgt um 19 Uhr vor der LuxExpo. Zuvor startet am Glacis der Roll & Run, an dem auch Personen mit spezifischen Bedürfnissen teilnehmen. Abgerundet wird die Veranstaltung von Kinderläufen und einem 5-km-Lauf.



Musik, Animation, Straßensperren

Der Marathon wird am Samstag nicht nur 16.000 Läufer vor eine sportliche Herausforderung stellen, sondern auch zahlreiche Zuschauer anziehen. Die Organisatoren rechnen mit etwa 100.000 Personen im Start- und Zielbereich sowie entlang der Strecke. An 72 sogenannten Music Hot Spots können die Zuschauer nicht nur die Teilnehmer anfeuern, sondern ein wahres Straßenfestambiente erleben. Insgesamt werden rund 300 Sambamusiker, neun DJs, acht portugiesische Folkloregruppen, acht Blasorchester und mehrere einzelne Musiker entlang der Strecke für Stimmung sorgen. Zu den Hotspots zählen neben der Gëlle Fra, dem Petrusstal, dem Glacis und dem Knuedler auch der Vorplatz der Philharmonie sowie der Park der Coque. Sehenswert ist zudem das LEO Light Village im Petrusstal, an Kilometer 30 der Marathonstrecke. Bis zu sechs Meter hohe Lampions, Fackeln und Lichter werden die Läufer auf rund 1 000 Metern die Strapazen vergessen lassen und ihnen vor dem Anstieg in Richtung Stadtzentrum zusätzliche Motivation bieten. Shuttles, Busse, Tram Wie in den vergangenen Jahren werden die Stadtviertel Kirchberg, Limpertsberg, Belair, Merl, Hollerich, Bahnhof und Stadtzentrum, durch die sich der Läufertross begibt, am Samstagabend erreichbar bleiben. Allerdings ist zwischen 17 Uhr und Sonntag 1 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zudem wird es zu einigen Straßensperrungen und Parkverboten kommen. Teilnehmer und Zuschauer, die eine stressfreie Anreise wünschen, können am Renntag in der Hauptstadt auf den kostenlosen öffentlichen Transport zurückgreifen. Die städtischen Busse werden bis 19 Uhr nach dem regulären Zeitplan fahren, mit Ausnahme jener in Limpertsberg und Kirchberg, deren Fahrten bereits ab 16 Uhr angepasst werden. Von 19 Uhr an wird der Busverkehr zwischen dem Bahnhof und dem Stadtzentrum eingestellt, dafür wird jedoch im Zehnminutentakt ein Pendeldienst zwischen der Avenue Monterey und der Place de Paris zirkulieren. Die Tram wird zwischen 17.45 und 22 Uhr lediglich von der LuxExpo zur Haltestelle Rout Bréck-Pafendall fahren. Zwischen 19 und 21 Uhr wird der Halt Universitéit nicht bedient. Von 22 Uhr an fährt die Tram wieder bis zur Stäreplaz. Die letzte Abfahrt an der LuxExpo erfolgt um 1.34 Uhr. Zudem zirkulieren von 12 bis 3 Uhr Pendelbusse von den kostenlosen Park&Ride-Plätzen Bouillon und Luxemburg-Süd in Richtung Kirchberg.