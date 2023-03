Im ersten von zwei Test-Länderspielen gegen Belgien muss Luxemburgs Nationalmannschaft eine 23:39-Niederlage hinnehmen.

Länderspiel

Die Handballfrauen verlieren deutlich

Andrea WIMMER

Die Luxemburger Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat sich im ersten Länderspiel des Jahres schwergetan. Das Team um Kapitänin Tina Welter musste eine deutliche Niederlage gegen Belgien hinnehmen. Am Freitagabend unterlagen die Luxemburgerinnen in Niederkorn mit 23:39.



In der FLH-Auswahl fehlte neben der zurückgetretenen Kim Wirtz auch deren Schwester Joy, die wegen Knieproblemen aussetzen musste. Die Gastgeberinnen hatten Schwierigkeiten mit der kompakten Defensive der Belgierinnen, die auch offensiv deutlich überlegen waren. Bereits zur Halbzeit war der Rückstand mit 9:18 deutlich.

Nach dem Seitenwechsel setzte Belgien das Heimteam weiterhin mit schnellen Angriffen unter Druck. Luxemburg kämpfte und konnte zwischenzeitlich etwas verkürzen. Jennifer Zuk (sechs Treffer), Teodora Galic und Tania Soberano (je fünf) waren die erfolgreichsten Werferinnen ihrer Mannschaft. Doch die Frauen aus dem Nachbarland waren insgesamt zu stark.

Am Samstag (16 Uhr) steht in Niederkerschen ein weiteres Testduell gegen Belgien auf dem Programm. Die beiden Spiele dienen der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, die im Oktober beginnt. Luxemburg tritt dann direkt in der zweiten Phase der Kampagne an, da die für April vorgesehene Vorqualifikation mangels Teilnehmer ausfällt.

