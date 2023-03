Die Handballerinnen steigern sich

Die Nationalmannschaft unterliegt auch im zweiten Länderspiel gegen Belgien. Das Resultat fällt jedoch knapper aus als am Vortag.

Die Nationalmannschaft unterliegt auch im zweiten Länderspiel gegen Belgien. Das Resultat fällt jedoch knapper aus als am Vortag.

Luxemburgs Handballfrauen haben erneut verloren, aber auch Grund zur Hoffnung. Im zweiten von zwei Test-Länderspielen gegen Belgien unterlag die Nationalmannschaft um Kapitänin Tina Welter am Samstag in Niederkerschen mit 21:26. Damit steigerte sich das FLH-Team im Vergleich zum Vortag, als es in Niederkorn mit 23:39 den Kürzeren gezogen hatte.



Die beiden Freundschaftsspiele dienten der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, die im Oktober beginnt. Die Luxemburgerinnen probierten zunächst ein etwas offensiveres Spielsystem als früher aus, mit dem sie noch große Mühe hatten. Nach dem Rücktritt der erfahrenen Kim Wirtz gab es zudem einige Umstellungen.

Im zweiten Spiel am Samstag startete die Auswahl von Nationaltrainer Adrian Stot besser als der Gegner. Doch nach dem 3:2 legten die Belgierinnen wie schon am Vortag mit schnellen Angriffen los und nutzten die Lücken in der Luxemburger Verteidigung. Nach 15 Minuten stand es 3:11, ehe sich die Gastgeberinnen wieder fingen. Unter anderem erzielte Mirela Kozar drei Treffer innerhalb kurzer Zeit. Zur Halbzeit stand es 11:14.

Nach der Pause setzten sich die Belgierinnen wieder ab, sieben Punkte Vorsprung waren es nach 40 Minuten (13:20). Nach einer längeren Phase ohne Luxemburger Tor brach erneut Kozar den Bann. Ihr gelangen am Ende insgesamt acht Treffer, sie war damit beste Luxemburger Werferin.

