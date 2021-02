Die großen Fortschritte der Basketball-Nationalmannschaft

Eine bärenstarke Leistung zeigt die U20-Basketballauswahl derzeit bei der Europameisterschaft der Division B in Szekesfehervar (H). Nach einem weiteren Erfolg - insgesamt gab es bisher drei Siege in vier Spielen - steht die Mannschaft von Trainer Ken Diederich nun sensationell in der Runde der besten acht Nationen.