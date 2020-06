Die geplante Reform spaltet die Fußballvereine

Der Luxemburger Fußballverband will das Format der Spielklassen ändern. Die Vereine sollen in einem Referendum abstimmen. Eine klare Tendenz gibt es nicht.

Der Luxemburger Fußball steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Die Vereine müssen in einem Referendum beschließen, ob sie wollen, dass die obersten Spielklassen dauerhaft aufgestockt werden. Dann würden in Zukunft in der BGL Ligue, in der Ehrenpromotion und in den zwei Bezirken der 1. Division jeweils 16 Teams antreten.

Sind sie nicht dafür, würde ab der Saison 2022/2023 wieder mit 14 Teams wie in der abgebrochenen Spielzeit 2019/2020 in den drei höchsten Ligen gespielt werden ...