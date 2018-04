In den italienischen Medien überschlagen sich die Lobeshymnen auf die Mannschaft der AS Rom. In Spanien ist nach der Champions-League-Blamage hingegene Tristesse angesagt.

"Die ganze Stadt spielt verrückt"

In den italienischen Medien überschlagen sich die Lobeshymnen auf die Mannschaft der AS Rom. In Spanien ist nach der Champions-League-Blamage hingegene Tristesse angesagt.

Rom feiert sein Wunder: Die Associazione Sportiva schaltet den FC Barcelona nach einem 1:4 im Hinspiel aus und erreicht das Halbfinale der Champions League. Die Pressestimmen sind erwartungsgemäß himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt.

Beim Startelf-Foto wusste das Team noch nicht, dass es wenig später Geschichte schreiben würde. Eine 1:4-Hypothek musste die AS Rom gegen den FC Barcelona aufholen.

Die Fans waren bereit für die Sensation. Edin Dzeko stieß mit seinem frühen 1:0 die Tür auf. Kapitän Daniele de Rossi (vorne), der im Hinspiel ins eigene Tor traf, machte die Hoffnung mit seinem 2:0 per Elfmeter noch größer. Fünf Minuten vor Schluss traf Verteidiger Konstantinos Manolas mitten ins Barça-Herz. Kurios: Auch er hatte im Hinspiel ein Eigentor erzielt. Stand jetzt war die AS Rom wegen des Auswärtstoren im Halbfinale der Champions League. Roms Trainer Eusebio beruhigte. Noch war nicht Schluss. Sein Pendant Ernesto Valverde sah trotzdem ziemlich ratlos aus. Torwart Alisson Becker hielt die Null fest. Dann brachen alle Dämme. Becker und Aleksandar Kolarov ließen ihrer Freude freien Lauf. Der entscheidende Mann Manolos wurde von Kevin Strootman beglückwünscht. Auch auf der Bank der Römer gab es kein Halten mehr. Das Wunder von Rom war perfekt. Für Barça-Star Lionel Messi war es sicherlich einer der bittersten Abende seiner Karriere.

Spanien

Marca: "Der Niedergang des Barca-Imperiums. Möglicherweise die lächerlichste Blamage Barcas in der Champions-League-Geschichte. Luis Suarez, Semedo, Umtiti und Alba waren als Touristen unterwegs. Eine unglaubliche und verdiente Aufholjagd Roms. Wer im Wettbüro auf die Roma gesetzt hat, ist jetzt reich."

AS: "Historische Klatsche für Barca. Ein kaiserliches Fiasko. Das schlechteste Barca der Saison wird von der Roma weggefegt. Ohne Persönlichkeit, ohne Spielwitz, ohne Messi und ohne Argumente. AS Rom holt Barcelona vom hohen Roß runter. Barca wurde von einer Büffelherde überrannt."

Sport: "Barca bricht in Rom zusammen. Historische Blamage. Barcelona wird von AS Rom erniedrigt. Nicht einmal Messi konnte es geradebiegen. Die Leistung Barcas war einfach beschämend. Sie haben gespielt wie eine kleine Mannschaft. Barca kann sich bei ter Stegen bedanken, dass es am Ende nur drei Gegentore waren."

El Mundo Deportivo: "Historisches Debakel von Barca in Rom. Das Olympiastadion von Rom wurde zur Hölle für Barcelona. Einen solchen Vorteil nach dem 4:1 im Hinspiel kann man nicht so in die Tonne kloppen. Diesmal konnten die Barca-Spieler mit ihrem besten Freund, dem Ball, nichts anfangen."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Roma, die verrückte Nacht im Olimpico. Eine wundervolle Nacht. Die ganze Stadt spielt verrückt. Barca 3:0 vernichtet. Barcelona wird durch Tore von Dzeko, De Rossi und Manolas ausgelöscht. Das Comeback ist perfekt: Es ist das Halbfinale. Die Welt der Giallorossi hat seit 35 Jahren auf eine solche Nacht gewartet."

Corriere dello Sport: "Fabelhaftes Rom. Der Mannschaft von Di Francesco gelingt ein schallendes Comeback, indem sie Messis Barcelona mit 3:0 schlägt. Am Ende eines unglaublichen, einzigartigen und speziellen Spiels feiern Dzeko und seine Gefährten einen verrückten Sieg."

Tuttosport: "Unglaublich, undenkbar, gegen alle Prognosen. Die Roma steht im Halbfinale der Champions League. Barcelona fällt unter den Schlägen von Dzeko, De Rossi und Manolas. Die letzten Minuten sind nur noch Herzrasen, aber nach 94 Minuten feiern die Giallorossi."