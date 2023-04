Die FLF-Auswahl holt einen Drei-Tore-Rückstand auf und spielt 5:5 gegen Färöer. Trainer Dan Santos kritisiert das Abwehrverhalten.

Fußball

Die Fußballfrauen verteilen Geschenke

Andrea WIMMER Die FLF-Auswahl holt einen Drei-Tore-Rückstand auf und spielt 5:5 gegen Färöer. Trainer Dan Santos kritisiert das Abwehrverhalten.

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat auch im dritten Länderspiel des Jahres keinen Sieg feiern dürfen. Das erste von zwei Testduellen gegen die Färöer endete am Mittwochabend 5:5. Das FLF-Team um Kapitänin Laura Miller holte dabei einen 2:5-Rückstand auf.



Nationaltrainer Dan Santos kritisierte das Abwehrverhalten. „Die Mannschaft hat Moral und Charakter bewiesen. Aber so darf man nicht fünf Gegentore bekommen. Von den fünf waren vier Geschenke“, sagte er. Für die nächste Partie gegen Färöer am Samstag (18.30 Uhr) in Hosingen forderte er eine Steigerung: „Das Ziel ist es, am Samstag kein Gegentor zu kassieren.“

Trainer Dan Santos war unzufrieden mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft. Foto: Stéphane Guillaume

Im Februar hatte die Mannschaft auf Malta 1:2 und 1:3 verloren. Erneut wurde sie nun im Stade Achille Hammerel in der Hauptstadt von einem frühen Treffer kalt erwischt. Heidi Sevdal (3.') erzielte das 1:0 für die Frauen aus dem Norden. Nach einem Doppelschlag durch Isabel Albert (5.') und Amy Thompson (7.') führte Luxemburg 2:1. Dann trafen die Färöer-Spielerinnen viermal: Erneut Sevdal (41.') sowie Asla Johannesen (44.') sorgten für den 2:3-Halbzeitstand. Jenna Torolvsdottir (52.') und Julia Mortensen (67.') erhöhten auf 5:2 für die Gäste.

Marta Estevez (75.'), die der Trainer als beste Spielerin hervorhob, sowie erneut zweimal Thompson (77.', 89.') sorgten für ein versöhnliches Ende der Partie. Santos lobte auch die eingewechselten Debütantinnen Delcy Monteiro und Liane Freymann.

Nationalspielerin Charlotte Schmit wird immer besser Die junge Fußballerin setzt sich beim SC Freiburg durch und freut sich auf die Länderspiele mit ihren Luxemburger Freundinnen.

Rekordtorschützin Thompson erhöhte derweil ihre Bilanz in Länderspielen auf nun 23 Treffer. „Resultat und Ablauf waren nicht gut und das wissen wir auch. Wir haben in der zweiten Halbzeit trotz des 2:5-Rückstands eine gute Reaktion gezeigt“, meinte Mamers Offensivspielerin. „Aber wir müssen daran arbeiten, dass wir gar nicht erst in solche Situationen kommen.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.