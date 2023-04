Die Luxemburger Nationalmannschaft gewinnt das zweite Testspiel gegen die Färöer durch Tore von Amy Thompson und Laura Miller.

Fußball

Die Fußballfrauen feiern den ersten Sieg des Jahres

Andrea WIMMER Die Luxemburger Nationalmannschaft gewinnt das zweite Testspiel gegen die Färöer durch Tore von Amy Thompson und Laura Miller.

Luxemburgs Fußballfrauen haben Grund zur Freude. Die Nationalmannschaft hat erstmals in diesem Kalenderjahr ein Länderspiel gewonnen. Die FLF-Auswahl setzte sich am Samstag in Hosingen 2:1 gegen die Färöer durch.

Die Fußballfrauen verteilen Geschenke Die FLF-Auswahl holt einen Drei-Tore-Rückstand auf und spielt 5:5 gegen Färöer. Trainer Dan Santos kritisiert das Abwehrverhalten.

Es war das zweite Duell gegen die Mannschaft aus dem Norden innerhalb von vier Tagen. Das erste hatte am Mittwoch in der Hauptstadt 5:5 geendet. Nationaltrainer Dan Santos forderte danach für die Partie im Hosinger Stade Georges Wohlfart ein besseres Abwehrverhalten. Er veränderte die Startformation auf sechs Positionen. Kapitänin Laura Miller wurde in der ersten Halbzeit auf Wunsch ihres belgischen Vereins Standard Liège geschont, für sie lief Marta Estevez vor 312 Zuschauern zunächst als Spielführerin auf.

Nationalspielerin Charlotte Schmit wird immer besser Die junge Fußballerin setzt sich beim SC Freiburg durch und freut sich auf die Länderspiele mit ihren Luxemburger Freundinnen.

Das von Santos ausgegebene Ziel, keine Gegentreffer zu kassieren, war nach der ersten halben Stunde hinfällig. Heidi Sevdal brachte Färöer wie schon am Mittwoch in Führung (30.'). Auch die Luxemburgerinnen hatten Tormöglichkeiten, darunter zwei durch Joana Lourenco (12.', 19.'). In die Pause gingen sie mit dem 0:1-Rückstand. Nach dem Seitenwechsel jubelten die Gastgeberinnen: Amy Thompson (50.') gelang der Ausgleich. Luxemburg war überlegen, konnte den Vorteil aber lange nicht nutzen. Miller erlöste die Mannschaft in der Nachspielzeit mit dem 2:1 (90+1.').

Der Erfolg war der erste Länderspielsieg der Luxemburgerinnen seit Juni 2022, als sie 2:1 gegen die Kapverden gewonnen hatten. Wie die Testspiele im Februar 2023 auf Malta, die Luxemburg 1:2 und 1:3 verloren hatte, dienten die Partien gegen die Färöer der Vorbereitung auf die im September beginnende Nations League.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.