In den vergangenen fünf Jahren haben einige Luxemburger gleich mehrfach den Club gewechselt. Ein Überblick der wechselwilligsten Nationalspieler.

Sport 14

Die Fußball-Nationalspieler mit den meisten Vereinen

Bob HEMMEN In den vergangenen fünf Jahren haben einige Luxemburger gleich mehrfach den Club gewechselt. Ein Überblick der wechselwilligsten Nationalspieler.

Fußball-Nationalspieler Tim Hall unterschrieb erst vergangene Woche einen neuen Vertrag. Nach einem halben Jahr verließ der Verteidiger Gil Vicente Portugal, um zum polnischen Erstligisten Wisla Krakau zu wechseln.

Portugal: Nacional kann sich nicht befreien Transfers, Tore, Rote Karten: Erfahren Sie alles Wissenswerte über die Luxemburger Fußball-Nationalspieler und -Trainer im Ausland.

Teamkollege Danel Sinani hatte F91 nach der vergangenen Saison in Richtung England verlassen. Für den Zweitligisten Norwich City absolvierte er jedoch kein einziges Pflichtspiel, denn Sinani wurde umgehend an den belgischen Erstligisten Waasland-Beveren ausgeliehen.

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die im Ausland aktiven luxemburgischen Fußballprofis.

Zwei Wechsel innerhalb einer Saison sind ungewöhnlich. Einige Luxemburger spielten in den vergangenen fünf Jahren aber für deutlich mehr als nur zwei Vereine. Während viele in diesem Zeitraum für genau vier Clubs aktiv waren, zogen andere noch öfter um. Eine Bildergalerie der Luxemburger, die seit 2016 am häufigsten gewechselt sind:

14 6. Edvin Muratovic (vier Vereine seit 2016). Stationen: Saarbrücken (D), Virton (B), F91, Differdingen (Leihe), F91 (aktuell) Foto: Ben Majerus

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 6. Edvin Muratovic (vier Vereine seit 2016). Stationen: Saarbrücken (D), Virton (B), F91, Differdingen (Leihe), F91 (aktuell) Foto: Ben Majerus 6. Florian Bohnert (vier Vereine seit 2016). Stationen: Saarbrücken (D), Schalke (D), Pirmasens (D), Mainz (D/aktuell) Foto: Ben Majerus 6. Maurice Deville (vier Vereine seit 2016). Stationen: Kaiserslautern (D), FSV Frankfurt (D/Leihe), Mannheim (D), Saarbrücken (D/aktuell) Foto: Andreas Schlichter 6. Danel Sinani (vier Vereine seit 2016). Stationen: Racing, F91, Norwich City (ENG), Waasland-Beveren (B/Leihe/aktuell) Foto: Ben Majerus 6. Vincent Thill (vier Vereine seit 2016). Stationen: Metz, Pau (F/Leihe), Orléans (F/Leihe), Nacional Funchal (P/aktuell) Foto: CD Nacional 6. Marvin Martins (vier Vereine seit 2016). Stationen: Jeunesse, Niederkorn, Karpaty Lviv (UKR), Casa Pia (P) Foto: Getty Images 6. Laurent Jans (vier Vereine seit 2016). Stationen: Waasland-Beveren (B), Metz (F), Paderborn (D/Leihe), Liège (B/aktuell) Foto: Getty Images 6. Dirk Carlson (vier Vereine seit 2016). Stationen: Racing, Titus Petingen, Grasshopper Club Zürich (CH), Karlsruhe (D/aktuell) Foto: Getty Images 6. Christopher Martins (vier Vereine seit 2016). Stationen: Lyon (F), Bourg-en-Bresse (F/Leihe), Lyon (F), Troyes (F/Leihe), Young Boys Bern (CH/aktuell) Foto: Getty Images 4. Tim Kips (fünf Vereine seit 2016). Stationen: Etzella, Trier (D), Magdeburg (D), Virton (B), F91 (aktuell) Foto: Yann Hellers 4. Enes Mahmutovic (fünf Vereine seit 2016). Stationen: Fola, Middlesbrough (ENG), Yeovil Town (ENG/Leihe), Middlesbrough (ENG), Maastricht (NL/Leihe), PFK Lviv (UKR/aktuell) Foto: Yann Hellers 3. Mica Pinto (sechs Vereine seit 2016). Stationen: Huelva (E/Leihe), Sporting (P), Belenenses (P), Uniao Madeira (P/Leihe), Sittard (NL), Sparta Rotterdam (NL/aktuell) Foto: Sparta Rotterdam 1. Tim Hall (sieben Vereine seit 2016). Stationen: Saarbrücken (D), Elversberg (D), Lierse (B), Niederkorn, Karpaty Lviv (UKR), Gil Vicente (P); Wisla Krakau (PL/aktuell) Foto: Ben Majerus 1. Gerson Rodrigues (sieben Vereine seit 2016). Stationen: Kayl-Tetingen, Fola, Telstar (NL), Sheriff Tiraspol (MDA), Jubilo Iwata (JPN), Dynamo Kiew (UKR), Ankaragücü (TUR/Leihe), Dynamo Kiew (aktuell) Foto: AFP





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.